女生西灣河站遭陌生男踩甩鞋　強行捉腳幫穿回　網民疑非禮慣犯

單膝跪地溫柔地替女生穿鞋，是愛情劇令人心動的畫面，但如果遇到陌生人這樣做，絕對是驚嚇舉動，記得大叫「唔好」！有女網民發文指，周二（19日）於西灣河地鐵站突遭1名中年漢踩甩平底鞋，對方其後更強行捉實其雙腳替她穿回鞋子。有街坊則表示早前亦遇過同類事件，懷疑是同一「戀腳癖」人士所為，因而提醒各位女士小心。



女生於西灣河港鐵站入閘，1名有明顯白髮、中等身材的中年男子突然從後踩甩其平底鞋。（資料圖片）

該女網民在本周二（19日）在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，指當日早上10時許於西灣河港鐵站入閘，1名有明顯白髮、中等身材的中年男子突然從後踩甩其平底鞋，「痛到嗌出嚟」，對方沒有道歉亦沒有說話，只捉實樓主的腳強行替她穿鞋，樓主即時表示「唔使（幫手穿鞋）」。

另1名陌生男子見狀即上前查問是否需要協助，「問我有冇事，同埋使唔使幫我捉住佢」，更指該中年漢是故意將她的鞋子踩甩。樓主其後即趕至月台，但中年漢已不知所蹤。樓主表示，雖然很難提防，「但如果大家遇到同類事件，有可能係同一個人做！小心！」。

樓主其後即趕至月台，但中年漢已不知所蹤。（示意圖，資料圖片）

帖文引起網上熱議，很多網民都認為男子是藉機非禮，「正常人踩甩人隻鞋都唔會幫人着番，所以佢好明顯係有意踩完揩油」、「三唔識七就捉住人隻腳話幫人着返隻鞋，睇嚟不是無意，實博懵」，更懷疑男子有「戀足癖」乘機觸摸女生腳部，「戀足戀到咁…西筲咁搞法仲得掂 ? 」。

有另一女網民則表示上周四於筲箕灣港鐵站有同樣遭遇，「我嗰刻同佢講咗兩三次，等我自己着返佢先肯放手」，估計很可能是慣犯行為。

有網民則貼出2010年的法庭新聞，指1名患有強迫症的男司機疑迷戀女性足部，在旺角街頭以踩甩女途人鞋子，再藉詞對方穿鞋，手法跟樓主遭遇如出一轍。

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