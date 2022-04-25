蕃茄湯底驚變黑泥漿　加1種海鮮做少1個步驟出事　網民：煲嘢無救

不同食材有不同處理方法，處理不當除了影響味道，亦可能影響健康，變成浪費食材。有連登網民日前發文，指買了不少海鮮打邊爐，更預備了蕃茄湯底，詎料當他加入1種海鮮食材時，原本紅色的蕃茄湯底驚變成黑綠色「泥漿」狀物體，賣相極其恐怖，令人食慾全消，遂發文問網民原因，卻被嘲笑無知。



樓主的蕃茄海鮮邊爐被取笑似足「魔藥」，令人毫無食慾。（連登討論區圖片）

該名網民在連登討論區發文，表示日前在家打邊爐，買了數款生猛海鮮準備製作蕃茄海鮮邊爐，但一放花蛤進去，「個紅色蕃茄湯變咗黑色」。樓主大惑不解遂發帖問網民，卻被嘲笑「係咪低能」。原來樓主誤會了汆水的意思，只是沖了幾次水就放進去煮。由於花蛤沒有吐沙，因此整煲湯底都變了泥漿。後來樓主用鹽水浸泡花蛤待其吐沙，新的一煲邊爐就沒有泥了。

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帖文引來網民熱議，有人以「魔藥」形容邊爐，並嘲笑樓主沒有基本常識，「未煮過飯都知要吐沙啦」。亦有人勸樓主倒掉「泥漿」，不要為食材婉惜，「煲嘢無救，食咗等入院」、「求其喺坑渠攞啲水都乾淨過你煲嘢」。另有網民分享自己買過死掉的花蛤，吐不出泥，煮好後才發現裏面全是泥沙。

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