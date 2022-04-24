英男染疫505天創最長紀錄　體內病毒狂突變慘死　專家籲1類人小心

【新冠肺炎／疫情／變種病毒】新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，英國1名患者就連續與病毒抗戰505天，即每次病毒檢測均呈陽性，是目前已知最長染疫紀錄。醫護人員未有透露患者病毒、年齡及有否接種疫苗，惟患者免疫功能嚴重受損，研究人員認為，免疫系統較弱的人由於身體自然防禦功能較弱，更容易感染新冠肺炎病毒，故要特別小心。



英國1名患者連續與病毒抗戰505天，即每次病毒檢測均呈陽性，是目前已知最長染疫紀錄。（資料圖片）

綜合外媒報道，倫敦國王學院「蓋伊和聖托馬斯NHS信託基金會」（Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust）團隊，研究了9名因器官移植、愛滋病病毒和癌症而導致免疫系統減弱的患者。研究共同作者之一、病毒學家顧問奈比亞（Gaia Nebbia）指出，有1名患者於2020年中確診，出現呼吸道感染症狀，隨後好轉，但直到在醫院過世前接受的45次篩檢，結果均呈現陽性，共染疫505天，打破了之前的335天紀錄。

奈比亞又說，免疫系統較弱的患者，會持續感染新冠肺炎病毒，而團隊研究病毒於9名免疫系統較弱患者體內會發生什麼變化，結果發現新型變種病毒或許會出現在免疫功能低的患者體內。

奈比亞解釋，透過定期採樣及對病毒的基因檢測顯示，9名患者中有5人發展出至少1種高關注變異株（Variants of Concern，VOC）會有的突變，有些患者更出現多種和Alpha、Delta和Omicron等變異株相關的突變，估計這可能是變種病毒出現的原因之一。

研究顯示，9名患者中有5人發展出至少一種高關注變異株會有的突變，有些患者更出現多種和Alpha、Delta和Omicron等變異株相關的突變，估計這可能是變種病毒出現的原因之一。（資料圖片）

研究又指出，這9名免疫系統較弱患者至少有8個星期的篩檢結果為陽性，平均染疫長達73天，其中2人持續染疫時間超過1年。5名研究患者仍然在生，當中2人自行痊癒，2人接受抗體和抗病毒藥物治療後痊癒，餘下1名患者雖然已經接受治療，但在2022年初最近一次追蹤檢測時仍然陽性，已染疫412天，若下次篩檢時繼續陽性，或會打破505天染疫紀錄。

奈比亞強調，研究顯示有迫切需要尋找新的治療用藥方法，以幫助免疫系統較弱人士，同時防止變種病毒出現。

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