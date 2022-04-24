冷氣機出現呢3個情況要即停用！天文台料熱足7天　分區最高34度

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】踏入夏天開始炎熱，天文台預計連續7天最高氣溫都達到30度或以上，分區最高氣溫更達到34度。若要用冷氣機涼快一下就要注意了，如果出現以下3種情況，更要立即停用。



冷氣機選購tips：分體＋窗口式冷氣機比併｜消委會測試1款滿分！即睇邊款電費最平

未來9天氣溫又天氣預報（每天更新）▼▼▼

各區分區氣溫，周五（4月29日）上水更高達34度▼▼▼

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天文台表示，一股潮濕的偏南氣流會在未來一兩天影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨；隨着高空反氣旋逐漸增強，本周中至後期華南沿岸地區普遍晴朗及炎熱。

冷氣機使用須知 3個情況要立即停用



炎熱天氣又要出動冷氣機，但以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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防被雷劈及自保法教學



夏天不時有驟雨雷暴，但遇上惡劣天氣要小心，事關雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼