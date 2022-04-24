狗仔遭放入袋獨留密封車廂　叫聲驚動途人揭發　網民狂轟狗主虐畜

踏入夏天氣溫漸變炎熱，無論市民或毛孩外出時也要注意天氣及身體狀況。有網民昨日行經太古一商場的停車場時，驚聞有車輛傳出動物的叫聲，查看後竟發現有人將小狗放於寵物袋內獨留車廂，更關上全部車窗，擔心之下即時通知保安員。樓主其後接獲停車場通知，指保安員派員了解時，涉事車主已駛走車輛，不少網民看過帖文也直斥狗主有虐畜之嫌，恐令小狗有窒息而亡或中暑的危險。



有網民行經太古一商場的停車場，驚聞有車輛傳出動物的叫聲，查看後發現有人將小狗放於寵物袋內獨留車廂，更關上全部車窗。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

「主人係咪癲咗？」有網民昨日（23日）於facebook群組發文，指行經太古1商場的停車場時，聽到有車輛傳出動物叫聲。樓主仔細查看發現，1輛灰色私家車的後座座位地面，竟放有1個疑似背囊的布袋，袋內有小狗正在掙扎及大聲叫喊，即使當時所有車窗都被關上，小狗叫聲亦能讓人清晰聽見。

樓主擔心小狗獨留在密封的車廂或有危險，隨即向停車場保安員反映情況，要求對方通知車主接回毛孩。她指當時自己帶同手抱嬰兒同行，未能在現場逗留，只好在保安更亭留下聯絡方法以作跟進。後來樓主接獲商場來電，表示保安員再次到涉事車位了解時，車主已把車輛駛走。

不少網民看過樓主拍下的片段也狂轟涉事狗主「無人性」，指現時天氣炎熱，停車場更非空氣流通的地方，獨留小動物在密封的車廂內容易有窒息危險，甚至已有虐待動物之嫌，「會焗死隻狗㗎，有冇常識㗎」、「個主人真係冇腦，咩天氣？嚇都嚇到佢啦」、「垃圾主人，你試下咁嘅天氣閂晒窗自己焗住喺架車度會點，仲學人養狗，真係不知所謂」、「虐待動物呢就係佢嘅主人，應該列入刑事案，判入獄坐監」。

貴婦狗被綁馬鞍山路邊狂吠 街坊陪等半小時 主人1句回應遭鬧爆

有馬鞍山街坊早前在網上發文，指在區內的行人路上發現1隻巨型貴婦狗被綁於欄杆旁邊，疑因見不到主人而狂吠，引來路人注意。有好心街坊擔心狗狗情況，在場陪等半小時，後來終於在附近的餐廳找到主人，不過狗主似乎不覺有問題，更冷淡回應眾人批評，「個主人行出嚟，啲人話佢，佢話佢平時都係咁」，惹來街坊眾怒，直斥：「養到咁衰不如咪帶佢落嚟好過啦！」



有馬鞍山街坊在行人路旁發現1隻巨型貴婦狗被綁於欄杆，疑因見不到主人而無助狂吠。（fb「馬鞍山之友」圖片）