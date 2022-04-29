保就業計劃2022｜這類自僱人士無份！申請資格、方法一覽｜附網址

【保就業計劃2022／申請資格／申請表格／自僱人士定義／防疫抗疫基金】新冠肺炎第五波疫情下本港各行各業都大受打擊，政府推出的「保就業計劃2022」，星期五（4月29日）起接受申請，至5月12日晚上11時59分截至。當中僱主需要符合4項資格，自僱人士則要符合2項資格。究竟「保就業計劃2022」有什麼申請資格？申請方法？工資補貼金額？何時發放？有何罰則？以下一一話你知。但要留意，「自僱人士強積金戶口」即以「自僱人士」身份開設的強積金戶口，惹以「僱員」身份開設的強積金戶口，或任何形式的強積金「個人帳戶」，均不符合申請資格。另外，如未能於指定時限內補交文件，申請亦不獲處理。



政府推出的「保就業計劃2022」，4月29日起接受申請。（資料圖片）

問題一：申請日期

「保就業計劃2022」於4月29日早上8時至5月12日晚上11時59分接受申請。

問題二：補貼金額

僱主方面，會參照申請者「參照月份」的僱員人數和每月工資，按下表方式計算「補貼名額上限」及「補貼金額上限」：

補貼金額。

至於合資格的自僱人士，可獲一筆過8000元資助。

問題三：申請資格

僱主4項申請資格：

1）不是「剔除名單」第一部份列明的僱主

2）須於2021年12月31日或之前已參與強積金計劃或設立職業退休計劃

3）沒有牽涉清盤、撤銷公司註冊、剔除註冊的相關程序或處於不活動狀態

4）在2022年5月10日或之前已繳清「2020保就業」計劃的退款／罰款（如有）



「剔除名單」▼▼▼

自僱人士2項申請資格：

1）須於2021年12月31日或之前已成功開設「自僱人士強積金戶口」，並於申請當日仍未取消該戶口

2）若合資格的自僱人士擁有多於一個「自僱人士強積金戶口」，只能提交一次申請



但「自僱人士」要注意，「自僱人士強積金戶口」即以「自僱人士」身份開設的強積金戶口，強積金供款紀錄文件中一般會印有「自僱人士」帳戶等字句，若以「僱員」身份開設的強積金戶口，或任何形式的強積金「個人帳戶」，均不符合申請資格。

以「僱員」身份開設的強積金戶口，或任何形式的強積金「個人帳戶」，均不符合申請資格。（資料圖片）

問題四：申請方法

有意申請的僱主或自僱人士，須於申請期內填妥網上申請表及上載所需證明文件，成功遞交申請者，將獲發電郵及手機短訊確認收到申請。若曾經成功獲批「2020保就業」計劃的僱主申請者，必須使用「2020保就業」計劃的申請編號及商業登記號碼遞交申請。

申請者須仔細核實申請資料，一經遞交，將不能取消或修改；如申請資料不齊全，會有手機短訊或電郵通知在指定日期前補交，未能於指定時限內補交文件的申請將不獲處理。

問題五：資助發放安排

如獲批核，補貼會存入申請者在申請表所列的銀行帳戶內，而僱主的工資補貼會分四期發放：

資助發放安排。

問題六：僱主承諾及罰則

申請者須要承諾在補貼期內每月聘用足夠僱員以滿足以下條件，並在該月的強積金／職業退休計劃紀錄反映相關聘用情況：

1）該月工資8,000元或以上的僱員不少於該月自選「全額補貼人數」

2）滿足條件(1)所需的名額後，餘下工資4000元或以上的僱員不少於該月自選「半額補貼人數」

3）該月工資4000元或以上的65歲或以上僱員不少於該月自選「年長補貼人數」

4）該月工資4000元或以上的僱員不少於該月「自選補貼人數」。



若申請者在補貼期間任何一個月，未能完全履行上述承諾，申請者除須退回相關工資補貼，亦須額外繳交退回工資補貼的10%作為罰款。

保就業計劃2022網頁：按此