IKEA與Byredo聯名出香薰！陶瓷瓶身可變收納小物　13種香味任你揀

香薰蠟燭愛好者福音來啦！IKEA x Ben Gorham聯名合作推出的《OSYNLIG》香薰蠟燭系列一共推出了13款香味，分別以果香、花香和木香為主。每款香味都能分為大、中和小三個尺寸。



從外觀上來說，《OSYNLIG》香薰蠟燭系列充滿了北歐又復古的感覺，由陶瓷打造的瓶身讓人覺得莫名放鬆與溫暖~ 每個瓶身上顯現的顏色都是採用最能代表每款成分的兩種顏色而定，真的非常有心思！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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而中間刻著的小小三角形圖案也讓整體造型顯得非常簡約有質感，待香薰蠟燭燃燒完後清洗一下拿來當收納小飾品或裝飾的容器也是一款很不錯的選擇！

最重要的是，《OSYNLIG》香薰蠟燭系列的售價也非常親民！完全是小資族也可以輕鬆入手的香薰精品！

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