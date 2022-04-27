曾江倒斃檢疫酒店　網民憂電視唔再播美源髮采廣告：過年經典不再

【曾江逝世／美源髮采】著名藝人曾江今日（27日）被發現倒斃於尖沙嘴一間指定檢疫酒店內，終年87歲。一代巨星殞落，不少網民都感震驚，於討論區留下「R.I.P.」洗版悼念，並關注其播足逾40年的經典「美源髮采」廣告日後能否再於電視播出。不少網民指每逢農曆新年都會見到美源髮采廣告，「逐漸變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗」，該廣告已成為集體回憶，惟曾江離世後，恐新年難再見到該廣告播出。



曾江的美源髮采廣告深入民心，「美源髮采，冇得彈」這句見字有聲。（YouTube影片截圖）

據悉，曾江周一（25日）從新加坡返港，入住尖沙嘴彌敦道九龍酒店隔離檢疫，昨天（26日）進行快速抗原測試結果為陰性，惟今早衛生署人員巡查時無人應門，酒店職員開門發現他倒斃在房間內昏迷不醒，其後證實死亡，死因有待進一步調查。

由於消息來得太突然，網民大感震驚，紛紛於討論區發文悼念，又緬懷其經典電視劇角色，以及最深入民心的美源髮采廣告。曾江過去接受媒體訪問時曾稱，當年廣告商買斷播放權，合同沒寫明播放期限，因此廣告播足40多年，尤其是農曆新年前後更是大賣廣告，「美源髮采，恭喜大家發財」、「逐漸變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗」、「美源髮采，冇得彈」這些經典廣告對白早已是家傳戶曉。

有連登討論區網民懷念道，「一代有料藝人，rip」、「又少一個細細個睇嘅明星」、「佢係《大時代》同《跛豪》做華探長都入型入格，令人印象難忘，不過最多人記得佢嘅，就梗係美X髮采嘅廣告啦！」、「曾江扮東邪真好有英氣」。

有網民擔心曾江離世後，美源髮采的經典廣告不會再播，年輕曾江的畫面將成絕響，亦擔心他多年後接拍的SALON de PRO染髮廣告要換代言人，婉惜道「mola mola，以後無得睇」。有網民更列舉藝人逝世後廣告停播的例子，「肥姐走咗之後，過年就冇永隆銀行個廣告」。不過也有網民聲稱「個時好似話同TVB簽個份約係一世，一日TVB／美源未執，一日都會播」。不少網民附和說希望電視台能繼續播出曾江的美源髮采廣告，讓經典得以延續，曾江在觀眾心目中能夠永保年輕形象。

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