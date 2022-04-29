男友出軌閨密　女子戀上伯父變「後母」逆襲報復　前男友下場超慘

現實往往令人難以想像！有台女被男友及閨蜜出軌背叛分手，結果竟然戀上前男友的爸爸，更搖身一變成為前男友「後母」逆襲，婚姻美滿。而前男友雖然亦與閨密共諧連理，惟最終離婚收場，下場慘淡。



有台女被男友及閨蜜出軌背叛分手，結果竟然戀上前男友的爸爸，更搖身一變成為前男友「後母」逆襲。（《十八年後的終極告白》劇照）

台灣命理專家廖美然於當地電視節目分享算命例子，指曾遇過一名身兼母職的單親爸爸，拿着自己跟兒子前女友的命盤找她算命，問：「我們2個合不合？」

原來女方本來是兒子的女友，惟兒子出軌，愛上了女友的閨密，更拿「爸爸反對我們交往」為藉口與女友分手。直至有次爸爸在街上遇到兒子前女友，對方忍不住哭說「伯父，你不是反對我們往來嗎？你兒子跟我分手了」，他才發現自己被兒子用作分手藉口。

爸爸知道真相後，對兒子前女友感到抱歉，加上本來就對女方印象不錯，兩人漸漸互生情愫，更有意結婚。最終女方搖身一變成為前男友「後母」逆襲，與爸爸婚姻美滿。至於前男友，雖然與閨密共諧連理，惟3年後就被閨密外遇背叛，離婚收場，下場慘淡。

前男友雖然與閨密共諧連理，惟3年後就被閨密外遇背叛，離婚收場，下場慘淡。（示意圖，非當事人／資料圖片）

事件引來網民熱論，笑言「爸爸算計很久了喔」、「只要自己不覺得尷尬，尷尬的便是別人」、「大人的世界始終不會讓人失望」、「現實中真的有很多戲劇性的家庭發生」、「八點檔都還沒寫出來的劇情！」、「逆轉勝！」、「其實男的可以找女方阿嬤再報仇」。不過亦有網民質疑情節太誇張，「有點太假了吧」。