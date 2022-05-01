老竇廚房鋅盤小便　港男批典型麻甩佬：平時去廁所唔洗手係基本

一時尿急但找不到廁所，用水樽、膠袋等盛載也是情有可原，但於鋅盤小便似乎有點不衛生！有港男於討論區發文大呻，爸爸是「典型麻甩佬」，吐痰、如廁後不洗手是基本，他也早已習慣，但沒想到日前爸爸竟然在廚房的鋅盤小便，讓他大吃一驚。



有港男於討論區發文大呻，爸爸是「典型麻甩佬」，吐痰、如廁後不洗手是基本，他也早已習慣，但沒想到日前爸爸竟然在廚房的鋅盤小便，讓他大吃一驚。（Taylor Wilcox@Unsplash）

該名港男於香港討論區以「老竇竟然喺鋅盤屙尿」為題發文表示，日前晚上爸爸進入廚房後關上了門，他原以為在「煲煙」，當時媽媽剛好也要入廚房，沒想到一開門竟然目擊爸爸在鋅盤小便！媽媽無法接受爸爸此行為，整晚發狂地怒罵，他亦感到很震驚，不敢想像爸爸在鋅盤小便了多少次，大呼「廿幾歲仔，食咗幾多落肚」。

有網民批評樓主爸爸「真係衰到一個點，真係想趕佢出街呀」、「好核突呀，使唔使求其成咁呀」，不過也有人指出如果廁所有人使用中，也不能太過責怪爸爸，「係咪有人喺廁所霸咗成個鐘唔出嚟」、「兩三個鐘廁所一直佔用，只好這樣，要怪就怪是誰去廁所去咁耐」、「咁急屎點算，屙落你張床度」、「屙落鋅盆都係流咗去，你諗吓佢冇屙落煲，個心應該舒服返啲」。

有網民指出如果廁所有人使用中，也不能太過責怪爸爸，「兩三個鐘廁所一直佔用，只好這樣，要怪就怪是誰去廁所去咁耐」。（Getty Images）

有網民建議「屋企買個尿壺就可以」，也有人建議樓主每逢下雨天可去商場拿雨傘袋以備不時之需，聲稱「以前屯門成日大塞車，啲司機好多時就係咁屙尿」。

樓主其後回覆網民留言表示，弟弟的確經常去廁所「霸成個鐘」，並猜想爸爸當時應該很急，「但都唔好喺鋅盤丫，大佬」，指出家裏其實有水樽及膠袋，但爸爸卻不用，「我都唔知佢係愛面子定點」。

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