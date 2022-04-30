還原公屋要咁多錢？曾改裝廚廁　網民分享房署價單　有人付6萬元

公屋還原到底要花多少錢？有公屋網民日前在討論區詢問關於還原公屋的問題，稱她曾改動單位廚廁木門，得知要還原才可交還房署。不少網民分享還原公屋經驗，稱正式交還前房署人員會上門查看，並指出要還原部分及提供還原價目，可自行還原或交由房署處理。其中廚廁門還原收費較貴，全屋裝修過的還原費動輒上萬，更有人曾被收取6萬元，亦有租戶近日亦在公屋討論區分享1份房署還原收費價目供參考。據房署資料，公屋租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原。《香港01》已就還原問題向房署查詢，正等候回覆。



有網民問關於公屋還原收費的問題，不少人指直接付費交由房署處理可確保「無手尾跟」。（示意圖／資料圖片）

有網民在親子王國討論區分享，因曾改裝公屋廚廁木門，需要還完才能交回房署，不知收費如何。不少網民分享交還公屋程序，交樓前房署人員會上門查看需還原項目，並會提供價目表及報價，一般來說可由住戶自行處理，或者付費由房署還原。

由於自行找裝修師傅還原可能「有手尾跟」，不少人建議交由房署處理，尤其廚房門因為有防火要求，一般不能擅自改動，改動過還原收費都較貴，「畀錢一定平過你自己還原」、「大把人一攞到屋除咗牆，大門之外咩都爆晒」，其中廚房門、廚所門、大門等所有「門」基本上都要還原。又例如舊式公屋有大鐵窗，如住戶拆掉收費會很貴，「有啲邨大門係幾千」。

有人笑言新公屋入伙會見到大量門及鋅盆被遺棄，「都係好壯觀」，關於還完收費事宜其實可向所屬屋邨辦事處查詢，他們有還原價目表，各屋邨收費不一，故網民提出的價錢只能作參考。

網民分享公屋還原價目表供參考：

其後有網民分享facebook群組「香港公營房屋討論區」的帖文，附上1份還原價目表，當中列出多項收費，主分成「必須由房署拆除或還原」及「戶主可自己還原」兩類，其中較貴的包括還原實心廚房門叫價逾4200元、更換廁所面板連洗水面盆及配件要逾6200元，各項收費加起來要逾2.1萬元。

網民經驗分享：

「廚房改枱面同裝上下櫃，就畀佢收咗$4000幾。」

「舊款和諧式露台鋼門連窗收$7500、拆木間房牆$1700 （但我找了一位師父拆，收$1000、門鼓$160、5個鋁窗框$1750、清全屋餘下物品$650、廚房門$4500、廁所門$1600。」

「更換鋁窗，佢要求我將窗拆下來， 窗框不用拆，我拆咗佢廚房門另外有木板間房要佢拆，呢道總數埋單$1500。」

「嗰時主任係手寫要還完項目嘅價錢，我記得拆全屋入牆嘢係$660，拆板間房係千幾，百葉窗係按尺寸（我嗰時係幾百），騎樓最貴要$6XXX，因為我換晒鋁窗同拆咗兩條通風柱。」

「我收到房署價目表，全屋拆櫃只係收$660。」

「我朋友還咗6萬。」



據房署資料，公屋租戶未經署方書面同意，不得在單位安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備，公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。

公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆。（房屋署）

現時公屋戶遷出，房委會派人勘察，以評估及決定可保留、維修或更新的項目。如租戶自行安裝的裝置狀況良好，例如廚房掛牆碗櫃、浴室座廁等，一般會容許保留無須還原，供新租戶使用。如新租戶希望保留加裝的設施，日後需自行承擔該裝置的維修保養責任。

（綜合）