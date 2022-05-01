冷血！38歲啃老男討酒錢不果　將七旬母推落致命　謊稱：她自己跳

為數十元酒錢殺害母親，案件令人極度心寒！台灣發生1宗倫常凶殺案，1名70歲婦人早前被發現從4樓墮下重傷，送院後不治，其38歲兒子謊稱媽媽早有輕生念頭，企圖令警方相信是自殺案。惟警方調查後發現案情不單純，進一步追查下，兒子後來才坦承向母親討100元新台幣（下同，約27港元）酒錢不果，盛怒下將她推下樓，這名冷血男目前涉嫌殺人罪被提告。



38歲男子目前已經因殺人罪還押候審。（影片截圖）

據台灣傳媒報道，案發於上月22日晚間，新北市板橋1名婦人被發現從4樓墮下重傷，警方接到民眾報案趕至現場，並緊急將婦人送往醫院搶救，惟不治身亡。婦人的兒子聲稱母親有輕生傾向，下午曾跨坐在矮牆上，經其苦勸後才回到屋內，幸好及時上前勸阻未生意外，沒料到母親終究還是想不開跳下。

不過，警方調查後發現多處疑點，包括露台沒有攀爬跡象，樓下的雨篷也沒有受撞擊的痕跡，案件內情與兒子的證詞明顯不符，而鄰居亦透露兒子當下神情鎮定，不像是摯親突然墮樓該有的反應，又指他有酗酒習慣，「常常喝醉酒，大小聲，過馬路不看車子直接過，常常要酒」。警方認為事件不單純，遂將兒子帶回警局調查。

兒子起初否認犯案，直到檢察官在死者相驗時，怒斥兒子「你母親死不瞑目看着你，還不認嗎？」，男子才肯承認有動手。他坦承自己一直不工作在家「啃老」，當天本來向母親要100元吃飯買酒，但遭母親拒絕便發生爭執；直到上8時，兒子再度討錢不果，一氣之下將母親從4樓的陽台推下，目前他已因殺人罪還押候審。

七旬婦遭兒子推下樓慘死，其坎坷身世亦隨之曝光，她早年在市場賣魚，辛苦工作背起家中經濟擔子，晚年退休後喪夫，自此與兒子相依為命。惟兒子終日無所事事，不去工作賺錢，只懂向媽媽伸手討錢；據報指兒子有多項犯罪前科，曾因搶劫珠寶行而被捕入獄，出獄後只懂酗酒，沒料到為小額酒錢而做出殺母的冷血行為。