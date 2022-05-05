自曝開始學韓文　老細即叫向韓國公司推銷　員工哀嚎：淨係識兩句

近年韓風大盛，不少人會去學韓文增值，有有網民日前在facebook專頁「奴工處」發文，稱與老闆聊天時，提及自己正在學習韓文，最近剛剛上了第1堂。沒料老闆即叫他聯繫韓國公司推銷產品，令其惶恐不安，遂發帖呻「大佬，我淨係識兩句咋」。



有打工仔呻老闆得知他剛學韓文，竟叫他向韓國公司推銷，令他十分無奈。（《大叔的愛》劇照）

帖文引來網民熱議，有網民搞笑回應「好快佢就會叫公司啲男同事同日本公司聯繫」，亦有人認為學多一門技藝自我增值是好事。另有網民叫樓主不必擔心，「可能老闆都係講吓，未必係真」、「畀啲信心自己，你老細都未驚」、「可能全公司得你識兩句，已經係最叻」。有人則建議樓主不必事無鉅細都與老闆交代，認為其老闆「可能想畀機會你，不過下次練好啲先再同佢講」，以免影響老闆對自己的觀感。

同場加映：打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人

（01製圖）

有於連登討論區以「一人一句上司講得最難聽嘅說話」為題，撰文大呻之前遇過的上司非常嘴賤，對方曾當面爆出一句：「你屋企人點教你㗎？」令樓主感到被侮辱，直言：「借問聲關你乜事？」

帖文引來大批網民留言大呻以往被上司責罵的經驗，分享當中最夭心夭肺的惡毒說話。