全癱女遭遺棄梳化12年　死時滿身屎尿蛆蟲　父母疏忽被控謀殺

這對狠心父母來自美國的路易斯安那州，其36歲女兒因患有「閉鎖綜合症」全身癱瘓，只得眼睛可以活動，卻疑長期被「遺棄」在家中梳化達12年之久，更與之融為一體。今年１月父母發現她沒有呼吸報警，才揭發這宗人間慘劇。死者被發現時瘦骨嶙峋不足100磅，全身長滿深入入骨的褥瘡，由頭到腳都是屎尿及蛆蟲，死狀極之恐怖。由於死者過去20年沒有求醫紀錄，死者父母被控過失致死罪及謀殺罪。



死者患有罕見疾病「閉鎖綜合症」全身癱瘓，被人放置在家中梳化生活12年。（網上圖片）

死者36歲女子Lacey Ellen Fletcher，患有罕見疾病「閉鎖綜合症」，除了眼睛，身體其他部位都失去活動能力，須要由父母照顧。

今年1月，死者父母見她沒有呼吸，報警求助而揭發事件。有40年法醫經驗的Ewell Dewitt Bickham III形容，現場是他在職業生涯中見過最恐怖的畫面，他指死者當時瘦骨嶙峋，體重不足100磅，半身赤裸，垂直坐在梳化上，身上滿佈深至入骨的褥瘡，由頭到腳都是排洩物及蛆蟲，雙腳陷入梳化的洞中，與梳化融為一體。法醫估計她這樣被人「遺棄」在梳化上有12年之久。

法醫認為這是非常不合理，就如恐怖片一樣，他記錄死者在1月3日凌晨3點過身，但相信死後24至48小時後才被發現。

這宗慘劇震驚整個社區，而最令人難以致信的事，這對冷血父母是社區的模範夫婦，以服務街坊為己任，鄰居知悉事件後感到十分愕然，甚至有居民不知他們原來育有一名女兒。

死者的64歲母親Shelia Fletcher及65歲父親Clay Fletcher被控二級謀殺罪，一旦罪成可判終身監禁。（Facebook圖片）

死者65歲父親Clay Fletcher及64歲母親Shelia Fletcher是她的照顧者，調查時向警方供稱女兒堅持不肯離開梳化，他們有定期為她清瘡，女兒可與他們溝通，但她從來沒有作出投訴。

法醫驗出死者的死因是由於疏忽照顧，因飢餓導致嚴重營養不良，加上身體沒有活動造成的急性潰瘍，並因骨髓炎引致敗血病而死。

死者父母早前被控二級謀殺罪及過失致死罪，法庭披露死者的生前背景，她在16歲時曾向精神科求診，被診斷有嚴重自閉症及社交焦慮，但自此她的父母沒有帶她覆診及作出任何跟進。其後她被診斷患有一種叫「閉鎖綜合症」的罕見神經系統疾病，除眼睛外，全身隨意肌全部癱瘓，患者不能活動及不能說話。

（綜合）