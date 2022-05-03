壽司郎2女吃刺身不吃飯　港男拍照公審惹爭議　網民：啲飯好慘

食物珍貴，「食得晒先至好買！食得晒先至好嗌！」，勿做「大嘥鬼」！有港男於討論區發文公審2名浪費食物的女食客，他日前於壽司郎用餐時，發現2名女食客只吃壽司上的刺身，把白飯全剩下，他不齒兩人行為，拍照貼到討論區直斥「啲人好X街」。雖然有網民力撐這是消費者的個人選擇，斥樓主不應拍照公審，但不少人狠批浪費食物，形容「啲飯飯好慘」，有人直斥「哇，好得人驚，肯定係怕肥，但好冇衣食」；有聲稱曾於壽司郎上班的網民則指，若不想吃飯其實可以「走飯」，但要事前向店員說明想所有壽司走飯，還是指定某碟想走飯。

《香港01》已就就事件向「香港壽司郎」facebook專頁查詢，正等候回覆。



該名港男於Dcard討論區發文貼出照片，他偷拍斜對面桌2名女食客，該張桌上堆放了至少30隻碟，正當以為2人食量驚人，再放大照片看時，見到桌面一旁堆放了如一座小山丘般的白飯，估計她們只吃掉壽司上的刺身，把白飯全剩下。

有網民批評女食客十分浪費，形容「白飯好慘」，又質疑「點解唔正正經經叫刺身，好浪費」、「壽司郎嘅刺身唔多選擇就的確係事實嚟嘅，但係咁樣浪費食物都真係好X街」、「畀錢只係換呢件食物嘅手段，唔代表可以亂咁浪費，得到呢樣嘢就有義務食晒佢」。有人則指如果是想減肥就不要吃壽司，「如果係戒澱粉質，咁其實出面都大把選擇」。

不過，也有網民認為食客的行為與他人無關，不應拍照公審，甚至指偷拍對方照片的行為更差勁，又指樓主應當場制止浪費食物的行為，「既然覺得浪費食物點解唔現場即刻同佢講？事後先po上網公審會有用過現場阻止？」。

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