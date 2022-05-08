小背心美少女老闆照片瘋傳 網民跪求攤檔位置：我要去支持創業！
撰文：ETtoday
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雞蛋糕是台灣人非常喜愛的下午茶甜點之一，不少商圈和夜市都能看到雞蛋糕的身影。有網友近日分享影片，只見台中一處夜市的雞蛋糕攤販，一名短髮女老闆穿著低胸小背心露出姣好身材，超惹火的視角讓網友暴動，紛紛笑喊「絕對是真材實料」、「慢慢來沒關係，我可以等」。
一名網友近日在臉書社團「爆廢公社」分享影片，只見一名戴著黃色口罩的正妹正認真準備客人的雞蛋糕，而她上身穿著黃色細肩小背心，身材幾乎快包不住，兩條細肩帶彷彿拉扯到緊繃，性感的畫面辣翻不少網友，原PO也在文中表示：「年輕人創業真的不簡單，應該給與加油跟捧場！」
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貼文曝光後，釣出一票網友敲碗要地點，「要捧場，就要說地點在哪才對啊」、「看起來好好吃的樣子，所以說這是在哪裡」、「跪求地址，我去支持創業」、「雞蛋糕是兒時回憶，不給地址這樣對嗎？」、「不分享地點，怎麼支持」、「只想問店家叫什麼，想吃呢」、「你知道沒給地址會被唾棄嗎」、「這在哪，不加油捧場說不過去」。
對此，也有眼尖網友指出，「鹿峰夜市」、「台中鹿峰夜市」、「台中全新的夜市——鹿峰夜市」。
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