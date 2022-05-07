台快測劑勁缺　藥劑師拒走後門私留10支　阿媽斥：你少自命清高！

台灣近日新冠肺炎疫情嚴峻，民眾對快速抗原測試套裝需求大增，不少人四出撲貨。有藥劑師於網上發文大呻，由於工作關係，他較易接觸到快測劑，媽媽因而要求他自留10支快測劑帶回家，但因現時實施了實名制限額購買，而且店內的快測劑存貨不多，且認為不應走後門而拒絕幫忙。詎料媽媽卻發難斥責，直指「這社會誰不自私？你少自命清高」，令他十分無奈。



台灣近日新冠肺炎疫情嚴峻，民眾對快速抗原測試套裝需求大增，現時需要實名制登記才能購買。（資料圖片）

該名藥劑師於「爆料公社–匿名公社」發文表示，從小到大媽媽都比較疼愛哥哥，不止買車買房，連哥哥創業也贊助800萬元新台幣（約212萬港元）。他的待遇則截然不同，連買電單車也要靠自己，就算數年前考上藥劑師，家人也不認可他的努力，認為也只是領薪水的工作，「如今皇額娘卻又為了王兄要為難我」。

有藥劑師於網上發文大呻，媽媽日前要求他自留10支快測劑帶回家，他認為不應走後門而拒絕幫忙，媽媽卻發難斥責「你少自命清高」。（《SPY》劇照）

他貼出與媽媽通訊的訊息截圖，媽媽問可否從店裏拿5至10支快測劑回家，指出哥哥上班時沒辦法出去買。他回覆沒辦法拿，因現時實施了實名制限額購買（現時台灣人需按身分證字號分流購買快測劑，每輪1人限購1份5劑），而且店內的快測劑存貨不多。

樓主貼出與媽媽通訊的訊息截圖，媽媽問可否從店裏拿5至10支快測劑回家，他拒絕走後門，認為對排隊購買的人不公平。（「爆料公社–匿名公社」圖片）

媽媽不理會解釋，堅持要求先自留10支快測劑，質問「下班再拿回來也不行？自己家人也不能幫忙嗎？」。他拒絕走後門，指出不能這麼自私，「這樣對那些每天一大早排隊等候的人不公平」，媽媽反斥「你少自命清高」。

不少網民安慰樓主及認同其觀念，又批評他的媽媽十分自私，「你是正確的，好在你媽沒把你寵壞，你才能活着自由又自在，不過你媽講話太過份，有失長輩身份，你不要在意，加油」、「最後一句很傷人也很討厭，是我就不幫了，反正不管怎樣都有話說」、「妳媽就是自私兩字的完美範本！跟她說關妳屁事，叫她自己想辦法」、「自己搬出去住，不要理他們就好了，眼不見為淨」、「這種母親其實不用太理她，一年見個一次就夠了」。

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