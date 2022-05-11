港鐵App明派$600電子優惠券！即睇3步領取方法　名額4萬先到先得

【港鐵MTR Mobile電子優惠券／領取方法】港鐵MTR Mobile將於周四（5月12日）派發超過4萬張港鐵商場電子優惠券，總值逾500萬元，包括「港鐵商場100元指定類別電子優惠券」和「港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券」。

MTR Mobile登記用戶可於當日中午12時起，透過MTR Mobile 「我的獎賞」以先到先得形式領取，每位登記用戶可領取每款電子優惠券1次，即共600元優惠券。領取方法、使用限制以下一一話你知！



即睇港鐵MTR Mobile電子優惠券領取步驟▼▼▼

MTR Mobile登記用戶於5月12日中午12時起，可按以下方法領取港鐵商場電子優惠券，每位登記用戶最多只可領取每款電子優惠券1次，數量有限，換完即止。

「一Click即搶」快閃禮遇活動：

日期：5月12日中午12時起

參與港鐵商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場、恒福商場

步驟1：點選「我的獎賞」

步驟2：在「禮遇」内點選「一Click即搶！港鐵商場HK$100指定類別電子優惠券」或「一Click即搶！港鐵商場 HK$500 時裝及美容電子優惠券」

步驟3： 點選「立即領取」

成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。電子優惠券將於24小時內，加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内。