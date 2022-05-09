上司「食糯米雞唔食餡」　打工仔一句激嬲上司　網上公審反被群嘲

夏日熱辣辣要食鮮荷葉清熱袪濕？有網民日前發文，指同事們討論到茶樓團隊午餐時該叫什麼點心，有人提及糯米雞，其上司便表示自己平日吃糯米雞不吃餡。該網民即笑問上司是否指吃外層的荷葉，同事等人哄堂大笑，引起上司不滿，解釋是吃糯米不吃肉，並反問「你哋理解能力係咪有問題」，隨後更取消當日的團隊午餐。該網民在網上公審女上司，卻被網民嘲笑，「戥你上司慘，個下屬啲理解能力咁差」、「自己唔識又要串串貢」。



樓主得知其女上司食糯米雞不要餡時，當眾笑她是否吃荷葉，令她惱羞成怒。隨後樓主在網上分享此事，想公審女上司表達能力欠佳，卻反被嘲笑。（《半澤直樹2》劇照）

該名網民在香港討論區發文，稱其部門有團隊午餐的習慣，近日同事們打算團隊午餐時飲茶，遂在工作期間閒聊叫什麼點心。某同事提議食糯米雞，另一同事就問糯米雞與珍珠雞的分別，女上司解答是尺寸不同，然後加了句「其實糯米雞我都唔係好食餡」。樓主即反唇相譏「你平時食塊葉啊？」，令一眾同事捧腹大笑。上司見此便惱羞成怒，回應「我意思係食糯米唔食入面啲肉，你哋理解能力係咪有問題？」，隨後便推託下午要開會，臨時取消當日的團隊午餐。樓主認為自己理解沒有問題，便在網上發帖叫網民「評下理！上司話佢食糯米雞唔食餡，咁佢即係食咩」。

有網民笑樓主理解能力不高，糯米雞走餡明顯是表示只吃糯米飯，而非荷葉。(GettyImages)

帖文引來網民熱議，大部份人認為是樓主理解錯誤，「你上司無講錯喎，唔食餡咪淨係食糯米囉，仲要笑人」、「好明顯唔食肉或者醬汁，自己錯仲想公審人」。亦有人反問「食叉燒包唔食餡你又理解係食個籠？」、「唔通食荷葉袪濕咩」，並嘲笑樓主無知。