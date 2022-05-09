的士司機拒過海片瘋傳　熄匙落車反鎖乘客15分鐘　網民：玩禁錮？

【的士／過海／拒載】不時有市民投訴乘的士時過海被拒載。近日就瘋傳一段的士司機拒絕過海影片，指的士有「不文明（明文）規定」分過海與不過海，更把的士停泊路邊要求乘客改截第二架的士，隨即便說「收工」並熄匙下車，未有解鎖後座車門便離開，乘客變相被鎖在了車裏，最終要報警求助。



事件引來網民炮轟的士司機行為，認為必須追究到底，「不文明規定，果然世道倒退回石器時代」，但亦有網民質疑事件真偽。《香港01》正向警方查詢。



近日瘋傳一段的士司機拒絕過海影片。（Facebook群組「舉報拒載(的士)群組」）

有網民昨日（5月8日）於Facebook群組「舉報拒載(的士)群組」以「的士有分過海唔過海？」為題上載影片，指上周六（5月7日）晚上6時在灣仔路邊截的士打算到黃大仙，司機當時說紅隧十分塞車，問可否行東隧過海，惟行車約50米後的士司機從地圖見到東隧亦很塞車，便「即話唔去」，樓主於是詢問司機原因。

從影片見到，樓主問司機「塞車就可以唔過海？」，司機則回應「有分架嘛，的士可以過海唔過海」。樓主隨即追問「但街度截架的士無分過海唔過海架喎」，司機卻稱「不文明（明文）規定來的嘛」，又說唔好意思啊真係，坐第2架啦，收工喇真係」，之後便見到司機執拾物品離開的士。

樓主表示，司機下車後便沒有回來，「佢執嘢熄匙拎袋自己落車lock咗架車走咗」。由於未有解鎖後座車門便離開，乘客變相被鎖在了車裏，樓主報警求助，最終被困車內15分鐘，等到警察到場才成功解鎖離開車廂。樓主續說，發現該司機當時未有出示行車證，問其他網民可以如何跟進。

事件引來網民熱論，大部份網民都批評的士司機行為，斥責「呢啲的士司機應該要釘牌！」、「本身聽到『不文明規定』覺得好礙耳，但就唔過海拒載行為嚟講，又確實真係幾『不文明』」、「不文明規定，果然世道倒退回石器時代」、「有拍片、有車牌已可投訴」、「隨時可以告埋的士佬禁錮喎」。但亦有網民指事件匪夷所思，質疑真偽。

事件引來網民熱論，大部份網民都批評的士司機行為。（影片截圖）

《香港01》正向警方查詢。根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第51（1c）條，當的士停車候客時，司機須展示證件架上之的士司機證；而第37條（ｂ）列明，的士司機如無合理辯解，不得拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方。