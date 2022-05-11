網傳淘寶有售警察制服同款風褸　每件¥1200　買家留評價：真香

「只有想不到，沒有淘不到？」有網民近日發現，網購平台淘寶網竟有疑似與香港警察制服同款的長袖風褸出售，標明買家可自行選擇印製的字樣，更有疑為買家試穿後「實物圖」，可見有人購入與警方制服款式相同、印有「警POLICE察」字樣的風褸。不少網民也質疑若購買或穿着相關產品，或有觸犯法例之嫌，亦有網民擔心或有不法之徒利用相關產品冒警。《香港01》正向警方查詢事件。



網購平台淘寶網有疑似與香港警察制服同款的長袖風褸出售，標明買家可自行選擇印製的字樣，更有疑為買家的「實物圖」，引起網民熱議。（fb「公務員secrets」圖片）

有網民早前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，稱在網購平台淘寶網發現有疑似與香港警察制服同款的長袖風褸出售，更列明買家可自行選擇印製的字樣，如店方示範的「保安」、「SECURITY」等，方便製成制服或工作服。

相中可見，相關產品名稱含有戰術、衝鋒衣、外套及體能服等字樣，以高辨識度、防風雨、透氣等為賣點，每件售價為1200元人民幣（約1400港元）。另一相片則顯示，有疑為買家上載「實物圖」，可見有人穿上1件與香港警察制服設計極為相似、印有「警POLICE察」字樣風褸，留下「真香」的評價。

有疑為買家上載「實物圖」，可見有人穿上1件與香港警察制服設計極為相似、印有「警POLICE察」字樣風褸，留下「真香」的評價。（fb「公務員secrets」圖片）

相關帖文引來熱議，有人認為若網購平台能輕易購入與警察制服同款的衣服，市民將難以辨認公職人員，甚至擔心有不法之徒或會冒警，「咁咪好易出現冒警呃人囉」、「隨時成街都係警察？」、「仲有真人試着，好不安」、「只有你想不到的，永遠沒有佢做不到的，就是淘寶」。

亦有網民質疑，即使沒有冒警意圖，持有或穿着相關衣服已有觸犯法例之嫌，「着住周街走、打卡影相有冇問題？」、「買會唔會犯法？冒警？定真係俾人玩cosplay？」、「少見多怪，香港軍品店一樣有不少其他國家軍警制服賣，你在香港中意點着都得，但如果去到原本國家，例如在美國著件DEA jacket出嚟係犯法」。

《香港01》正向警方查詢事件。