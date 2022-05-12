手機半夜沒充電下自爆燒燶頭髮　女生慘遭二級燒傷　三星咁回應

很多人不會將手機充電過夜，擔心過熱釀成意外，但英國1名女生稱其三星（Samsung）Galaxy系列手機，沒充電下在半夜突然起火，連枕頭床單都被燒焦，直至自己的秀髮被燃燒才驚醒，幸好最後僅手部2級燒傷，沒生命危險。事件引起全城關注，三星回應當地傳媒指，經調查發現事故由外部熱源造成，並不是裝置本身。



英國1名女生稱其三星（Samsung）Galaxy系列手機，沒充電下在半夜突然起火，連枕頭床單都被燒焦。（Kyomi Kershaw FB圖片）

住在約克郡韋克菲爾德（Wakefield）的23歲女子卡梳（Kyomi Kershaw）早前在facebook講述事件，指上周一（2日）凌晨睡覺時，突然發現其頭髮被燒着，還有床頭櫃及枕頭都正在着火，嚇得她大叫跳起，跟男友一起撲熄火種，並報警求助，整個過程約30分鐘。而其起火元兇竟是1部放在床頭櫃內、價值近9000港元的三星手機Galaxy S22 Ultra。卡梳補充稱手機只買了2個星期，而當時並沒有在充電。

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消防人員到場後，卡梳被送往醫院治療，其手部遭二級燒傷。從卡流上載的照片可見，手機熒幕變形，背面大部份範圍都被燒至焦黑，床單、枕頭套等甚至被燒穿，灰燼散落地毯上。

《每日郵報》引述三星發言人表示，三星非常重視客戶的安全，一直與客戶保持定期聯絡，穩定質量的團隊也會針對裝置進行分析，而結果發現這次損壞是由外部熱源造成，並非裝置本身所造成。

三星手機Galaxy Note 7於2016年推出後，在全球都傳出多次因電池過熱導致機身燃燒或冒煙的事件，迫使集團停售及回收相關型號手機。