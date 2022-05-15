七仙羽教家具點擺最旺財　梳化背後要「有靠山」　傢俬須有高有矮

我主張一個家的風水要好，首要條件是整潔，然後才是設計不同的風水局，增加運氣。（本文節錄自《七師傅愛你——師傅乜都知》。）



文：七仙羽（知名風水師、香港七星派風水學會會長）

家既是私密空間，又是家人休息、招呼親朋好友的地方，難免人流多，氣息容易混亂。

如果想要催旺家中財運，可以試着從改變家具的擺放位置入手，師傅教你以下七招，跟着設計就可以催財添運。

一個圖輯看清傢俱如何擺放才最旺財（點圖放大閱讀）▼▼▼

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第1招，茶几的擺放：如果茶几與大門對沖，意味着家中會發生很多衝突，對風水很不利。若果出現這樣的情況，可以利用「次沙發」來阻隔，或者用屏風來分開玄關與客廳，讓屏風正好對着茶几，令到茶几不與大門對沖。第2招，客廳加添花瓶：花瓶的「瓶」代表着「平安」，花則代表「財源」。如果在客廳的茶几上擺放一瓶花，則會福澤全家，平安得來又會增添進財之意，財源滾滾。第3招，沙發不能與大門連成直線：沙發若是與大門連成一條直線，風水上稱之為「對沖」，弊處頗大。遇到這種情況，最好是把沙發移開，以免與大門相沖。第4招，減少家具擺設：在客廳家具的風水擺設中，家具不宜太多。若客廳狹小，切忌擺放大型梳化、餐桌、組合櫃、書櫃、音響器材及風扇等。因為空間過於擠迫，會令客廳能量的流動不順暢，不易聚財，影響財運。香港地少人多，要謹記精簡就好。

第5招，不宜揀全矮的家具：整個客廳其實就像一個風水地，矮的梳化跟茶几是水，高的組合櫃是山。而最理想的搭配，是符合風水上以高為山，以低為水的原則。如果全部只選擇很矮的家具，則會形成有水無山的格局，不利運氣。第6招，左右護持沙發：沙發是客廳中必不可少的家具之一。家具梳化的正確擺法：選用左右護持的沙發，意思是沙發的設計是兩旁各有一臂，這樣最理想。假如因空間面積過小，而不能放進左右護持的沙發，那可以於去水位上，擺設另一張沙發，形成聚水之局，符合風水之道。第7招，沙發背後有靠山：沙發背後有靠山，則無後顧之憂。既有依靠，家中會有靠山的寓意，對增進財運起着很大的作用。如果因為裝潢限制，沙發後沒有牆壁作為依靠，可以用矮櫃或屏風等補救，又或可用常綠植物來填補空間。

做齊這七招，保證你順風順水，財運不斷來。

《七師傅愛你——師傅乜都知》書本封面

書名：七師傅愛你——師傅乜都知

作者簡介：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】