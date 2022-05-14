真皮梳化非全真皮？顧客投訴遭師傅爆粗相待　客服拒退貨咁樣回覆

「貼錢買難受！」有網民發帖投訴，指早前於1間大型連鎖家具店購入1張「真皮梳化」，送達後卻發現有油漬及顏色不一，遂向店舖查詢並要求換貨，等了個多月時間卻仍沒有消息。事主再追問後，才有名師傅上門查看情況，惟師傅態度惡劣，不但粗口相待，更稱梳化是一半真皮一半仿皮，有色差屬正常，又揚言不會退貨，事主十分憤怒，即時聯絡客戶服務部反映不滿，結果獲得同樣回應。事主怒批店舖劣質售後服務，貨品更有違反商品說明條例之嫌。《香港01》已就事件向涉事家具店查詢，正等候回覆。



事主發現新購的梳化有油漬及顏色不一，遂向客戶服務部投訴，對方聲稱會轉發給供應商，等待供應商確認問題後就會訂造1張新梳化給她，但最終卻稱不退錢、不退貨。（FB「苦主網購討論區」圖片）

該網民在facebook群組「苦主網購討論區」發千字文，指本年3月14日在大型連鎖家具店購入1張真皮梳化，當時銷售人員強調因為是真皮，所以價錢比較貴一點。梳化約1個月後送達事主家，卻發現上面有油漬及顏色不一，「係兩隻不同顏色」，遂向客戶服務部投訴，對方聲稱會轉發給供應商，等待供應商確認問題後就會訂造1張新梳化給她，並着她「可以坐住先」。但事主為防店家不認數，要求派人上來確認問題，沒料等了逾半個月都未有消息，遂再次追問。

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聯絡客戶服務部後，獲安排1名師傅上門檢查，惟對方非但無禮貌，更用粗口相待，表示「你呢張梳化一半係真皮，一半係彷皮色差，梗係有唔同㗎啦」，又不斷用清潔劑抹油漬位置，其後明確稱「總之我唔x會退，唔x會換，你鍾意咪打去消費者委員會囉」。

事主形容家人當時的反應是「激到手震，」，而他亦就師傅的說法再聯絡店方，「即刻打咗3個鐘頭電話去客戶服務，終於有人聽電話」，但獲回覆稱無得退貨或換貨，她則反駁選購時，銷售人員強調是真皮，亦沒有提及「一半真皮一半仿皮」的真相；但客服竟回應「全香港都冇真皮梳化㗎啦」。事主揚言會聯絡消費者委員會及報警處理，客服則稱公司只會記錄在案，「總之冇得退冇得換，就咁樣了事」。

事主表示，整個過程歷時1個月，全程只有她自己不斷追問，店方完全沒主動聯絡，又認為店方無論銷售手法、後續處理及客戶服務都很有問題，更質疑違反商品說明條例，「原來係你哋公司買嘅嘢有問題，仲要係個客嘅錯，仲要畀佢所講嘅供應商師傅用粗口辱罵我屋企人，我想問吓你哋公司真係咁樣做生意？」，直言「一世唔會幫襯」。