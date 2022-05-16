男友阿爸常傳親暱訊息　約夜晚食飯行街　港女極不安：點處理？

不少女生常想方設法取得男友父母的歡心，不過有港女卻有另一種煩惱！有港女於討論區發文表示，早前她到男友家中吃飯期間，把自己的電話號碼給了男友的媽媽，沒料到自此後男友的爸爸每天也傳訊息給她，親暱地說「早晨、晚安、食飯未、做緊咩」，她不安地問其他網民，到底男友爸爸只是出於關心還是有其他想法，「我應該點樣處理？」。不少網民建議樓主應向男友講述事件，並要小心男友爸爸，「唔ok，同你男朋友講你唔鍾意」、「唔對路，似係色心起，樓主自己睇路」。



有港女於討論區發文表示，男友爸爸最近每天也傳訊息給她，親暱地說「早晨、晚安、食飯未、做緊咩」，她不安地問到底只是出於關心還是有其他想法。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名港女於Dcard討論區以「男朋友老竇一直騷擾我」為題發文表示，她原本只把電話號碼給男友的媽媽，不知男友爸爸「係睇偷姨姨部電話定點」，因此得到她的電話號碼。自從上月到過男友家吃飯後，男友爸爸每天也會傳訊息給她，「不斷不斷咁搵我」，還曾問她「夜晚要唔要同佢出去食飯同行下」，但明明早前才到家中吃過飯。她問道「到底佢係出於關心阿仔個女朋友，定有其他諗法，定其實我諗多咗？」。

不少網民留言提醒樓主要小心男友爸爸，猜測是起了色心，「唔對路，似係色心起，樓主自己睇路，下次上屋企留意下佢嘅視線同肢體動作，如果你feel到佢頻繁𥄫你嘅敏感部位（乳溝位/大腿根部）、嘗試或者搵藉口掂你身體任何部位，建議諗定借口即刻走」、「小心啲，一定要同男朋友講，同埋見面嗰陣記得着得密實啲」、「自己小心啦，我之前女朋友老竇都會抽自己個女水，何況自己男友個老竇，建議保護好自己」。