19種補鈣食物防骨質疏鬆　營養師揭缺鈣危機：肌肉收縮、血液凝固

撰文：中天快點TV
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只要一提到缺鈣，相信大部分人都會聯想到骨骼疏鬆的症狀，然而缺鈣之影響不僅僅是是骨質，還進一步的影響了身體其他的部位，台灣營養師余朱青對此說明，在不同年齡層裡缺鈣的原因與症狀皆有所不同，如果攝取不足，正常的生理機能隨即出現狀況。因此，營養師余朱青分享了19種富含鈣質的食物，先養成良好的飲食與生活習慣，鈣質才不會悄悄的流失！

營養師余朱青在臉書粉專上提到，鈣質是身體含量最多且十分重要的礦物質，每個器官都需要鈣質來進行正常的運作，其中包括促進肌肉收縮、心臟跳動、血液凝固等等。根據先前的調查結果顯示，對於成年男性來說，每日鈣質攝取量平均是611mg、女性是563mg；事實上，成年人每日建議的鈣質攝取量是1000mg，顯然現今社會的成年人在攝取鈣質的部分嚴重不足。

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因此，營養師余朱青分享了補充鈣質的好方法，首先就是牛奶，奶類是豐富的鈣質來源，一杯290 ml的低脂乳品就擁有約319 mg含量的鈣質，而富含鈣質的食物則有19種，其中包括海帶、紅莧菜、地瓜葉、牛奶、沙白、傳統豆腐、芥蘭、杏仁、無花果、旗魚鬆、紫菜、黑豆、生蠔、黑芝麻、小方豆干、小魚干、芝士、髮菜以及全脂奶粉。如果是素食者或患有乳糖不耐症，以上非動物性食物都很適合補充鈣質的食物來源，也讓飲食習慣更加的豐富。

此外，營養師余朱青表示，有些生活方式也會導致鈣質慢慢的流失，所以在補充鈣質的同時，需要注意的是避開高鹽、抽煙、飲酒、攝取過量咖啡因的習慣，除了在飲食上面做出改變，多曬曬太陽也是一個不錯的方法，因為曬太陽將會幫助體內維生素D的製造，促進鈣質的吸收。營養師余朱青最後強調，在補充鈣質的期間，必須堅持良好的飲食與生活習慣，這樣才能夠讓身體在防疫期間變得更好。

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