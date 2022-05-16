31歲荷蘭前球員向兒子示範跳崖　妻拍片變死亡紀錄　驚駭過程曝光

樂極生悲！西班牙著名旅遊勝地馬略卡島發生駭人跳水意外。31歲荷甲維迪斯前球員與家人在馬略卡島度假期間，為家人表演跳崖，親自在百呎崖上跳落海，並要求妻子拍攝整個過程，不料他跳下時撞到突出的崖壁後墮海，搜救人員發現他時已不幸身亡。死者生前曾效力的球會維迪斯，向其妻兒致以深切慰問。



死者Mourad Lamrabatte妻子拍下他的最後身影。（影片截圖）

死者為31歲Mourad Lamrabatte，生前是1名職業足球員，曾效力荷甲維迪斯。他日前與妻子及兒子到西班牙馬略卡島度假，其間他想向兒子示範如何跳崖，便興高采烈的走到100英呎高（約30米高）的懸崖表演。他事先租下1艘船，安排妻兒在船上觀看及拍攝過程。涉事影片中可見他從崖頂躍起跳下懸崖，但到中途直撞向懸崖部份突出的岩石，然後墮海。而正在船上拍攝過程的妻子，目擊悲劇發生時嚇到大叫「Oh My God！」。

死者墮海後失去蹤影，當地警方接報後，出動救援船隻、潛水隊及直升機等搜救，但找到他時已不幸身亡。警方正調查今次意外，解剖報告指死因是在半昏迷狀態下遇溺死亡。而死者曾效力的球會維迪斯，在得悉他的死訊後向其家人致以深切慰問。