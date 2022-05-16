家姐拒陪病父覆診　舉家移英不回港見最後一面　妹妹斥不孝反被嘲

【移民潮／移民英國／生仔要考牌】父母年紀老邁，多加照顧本是孝道之本，惟有女網民發文指摘其家姐，除了多次拒絕陪伴年近70歲的父親進出醫院覆診，更於父親病情惡化時堅持舉家移民英國，父親病重時亦不願回港探望，結果連最後一面也沒有見到，卻於facebook悼念「呃like」，更批評身為妹妹的樓主是「愚孝」。事件令樓主大為氣憤，直斥家姐不孝，「做人仔女個牌冇咗」。



有女網民發文指摘其家姐在港時，多次拒絕陪伴年近70歲的父親進出醫院覆診，更於父親病情惡化時堅持舉家移民英國，父親病重時亦不願回港探望，連最後一面也沒有見到。（資料圖片）

孝與不孝，全在一念之間。該女網民於Facebook群組「生仔要考牌系列」以「究竟係我愚孝，定家姐不孝？」為題發文，指父親年近70歲，近年身體多病痛，經常要出入醫院，通常由她及家姐輪流陪爸爸覆診，惟後來家姐開始搬出多多借口拒絕陪伴父親，「一時話請太多假俾公司詐型，一時話外傭姐姐病咗，一時又話醫院多菌驚惹到俾小朋友」，更教訓她：「妳又冇小朋友，flexible過我好多，好心就多啲陪爸爸去醫院。」

樓主心想，自己雖可以請「no pay（無薪假）」陪伴父親覆診，惟令她懷疑的是，通常覆診數天後，就會見到家姐發文分享「一家生生猛猛咁周圍吃喝玩樂」，雖然家姐堅稱並非父親覆診同一天，「但見到佢（家姐）笑個樣，我就笑唔x出」。

直到有一次，樓主收到醫院來電，指父親不小心從樓梯跌倒，想家姐去接父親，但她即推搪說「臨時臨急公司唔俾請假」拒絕前往，又稱父親似「attention seeking（博取注意）」，惟樓主懷疑，家姐當天其實是全家人去了「Staycation（宅度假）」，直言「其實妳（家姐）唔想去，可以直接講，我一個去接爸爸都0K架」。

樓主之後與家姐爆發罵戰，「我X佢不孝，但X返我愚孝」，更揶揄樓主「無小朋友根本唔理解作為working mom行唔開嘅難處」。

最令樓主不忿的是，去年年尾當父親病情開始比較反覆，家姐卻竟然舉家移民英國，更拒絕延後移民計劃等待爸爸病情穩定，「（家姐話）香港而家搞到成篤屎咁，為咗下一代，走係刻不容緩，冇得傾……冇小朋友，根本唔會明做父母嗰種燒到埋身非走不可嘅急切」，並認為「個女再大啲先過去會學唔好純正英文，適應唔到英國生活」。

移民潮下香港機場送別場面不斷▼▼▼

+ 26

家姐移民英國拒回家探病重父親

至今年初，父親病情惡化多次進出深切治療部（ICU），「隨時會走」，樓主屢次叫家姐回港探望父親，卻反被家姐斥「唔理智同冇腦」，辯稱「即使我返到，爸爸病情都一樣會惡化。再者香港當時正值第五波高峰期，返港除咗要嘥時間隔離，萬一期間我中佐招，惹俾爸爸仲大鑊」。即使視像見面，家姐很多時只把電話遞給女兒，「自己講兩句就行咗去」。

直至今年3月中，爸爸終於病逝，家姐繼續以疫情為由「no show」，只在Facebook悼念爸爸，「仲呃咗300幾個like同1個嬲」。

父親病情惡化多次進出深切治療部（ICU），「隨時會走」，樓主屢次叫家姐回港探望父親，卻反被家姐斥「唔理智同冇腦」。（資料圖片）

家姐的行為令作為妹妹的樓主心淡，形容家姐是「好媽媽，生仔有考牌」，但「做人仔女個牌就好似突然間冇咗囉」。最終到上個月，樓主見家姐發文說到歐洲散心，她便忍不住「block咗佢」。

網民留言安慰：妳已經做得好好，自己無悔就夠

事件引來網民熱論，大部份直斥家姐「100%不孝」，並留言支持樓主，「睇完好傷心 但慶幸的是樓主爸媽有個乖乖孝順女，好好照顧媽媽，祝一家生活平安」、「妳已經做得好好，家姐孝唔孝順都唔緊要，最重要係你有好好陪爸爸走最後一段路」、「自己無悔就夠喇，其他嘅都唔係自己控制範圍，算啦……」、「無興趣評論你家姐，但你一定唔係愚孝！」

亦有網民認為人人都有自己考慮，不應該硬要把自己一套套在別人身上，「孝順係好，但唔好逼人同你要諗法一樣」、「一定支持家姐，大家唔好老鳳。家家情況不同不能一概而論」、「無心幫手，點逼都無用」。