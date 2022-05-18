6歲兒住5星級酒店後出紅疹　港媽大鬧不正視問題　網民反鬧搲着數

出外留宿始終有一定風險，床單、枕頭都可以引起敏感。有港媽發帖投訴，指與友人帶孩子到尖沙嘴1間酒店宅度假（staycation）後，2位小朋友身體多處都出現紅疹，醫生判斷很大機會是受到致敏源或過濾性病毒感染。事主其後向酒店反映，獲回覆指酒店已做了滅蟲但並無發現，事主則要求展示滅蟲報告，惟一直未有回覆，批評酒店沒有正視問題，稱擔心有下一位受害者。

不過網民意見不一，有人認為致敏原不一定跟衛生有關，可能是體質問題，很難考究誰是誰非，又笑指「搲唔到着數就放上網」。《香港01》就事件向涉事酒店查詢，正等候回覆。



該港媽在facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」發帖，指4月底與友人「兩大兩小」入住尖沙嘴1間酒店，大部份時間留在房間。沒料住完一晚回家後，2位小朋友身上都開始出現紅點，範圍更逐漸擴大至肚、背、手、腳等，而紅疹中則有小水泡，非常痕癢。

她立即帶其6歲兒子看醫生，對方估計很大機會是受到致敏源，又或是過濾性病毒感染，而醫生亦開了5天病假給他，「可想而知，情況有幾嚴重」。港媽發電郵向酒店反映，一日後收到自稱大堂經理來電，稱酒店已經做了滅蟲，並無發現，亦有以電郵回覆，又指2位大人沒有出現類似症狀，認為跟酒店衛生無關。她其後再以電郵追問，希望取得滅蟲報告參考，但至今未有回覆。

港媽表示，雖然無法證實2位小朋友的問題一定跟酒店衛生有關，「不過只係太巧合啦」，又稱不明白酒店的邏輯，認為大人和小朋友的免疫力不能相提並論，發帖是希望不要有下一位受害者，更形容是「一間無正視問題嘅酒店」。

有網民認為酒店多數都有衛生問題，如果本身敏感底，可帶備即棄被套等用品。（示意圖／GettyImages）

帖文引起網上熱烈討論，網民意見不一，有人認為酒店多數都有衛生問題，「我之前去過一次，張床痕到仆X，唔知係有蚤定係張床單洗衣粉唔啱我，我瞓到半夜頂唔順走咗」、「去酒店都預咗唔會好似屋企咁乾淨，知小朋友敏感就應該用一次性被套之類防敏感」。

亦有網民認為致敏源未必關酒店事，人人體質不同，「小朋友本身係敏感底？」、「如果係蟲就唔會專咬小朋友，講致敏源嘅話其實周街都係，你屋企開咗窗都會有致敏源飄入嚟，咁又點肯定係關酒店事呢」，又指酒店回覆電郵亦做好滅蟲已是正視問題。有人則批評事主是「西客」，「你仲想酒店點正視？」、「要絕對乾淨就應該留返喺屋企啦，去得就要預咗有風險㗎啦」、「係咪想酒店免費多兩晚作賠償抑或送10張自助餐券？」。