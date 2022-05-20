超抵食雞腿排骨便當　價錢平到冇人信！　網民求地址讚：良心商家

台灣美食雖以便宜聞名，但這個價錢配這份量也太難以置信了吧！有台灣網民於網上分享「超抵食」便當，他日前中午到一間從沒吃過的便當店買便當，打算吃飽一點，於是點了雞腿便當，再額外單點一塊排骨加香腸，他拿出200元新台幣（約53港元）準備結帳時，老闆竟然說這盒便當只售95元新台幣（約25港元）。

超便宜的價格讓不少網民完全不敢相信，直呼「太誇張了啦」、「應該是算錯，不然就是佛心店家」，又紛紛問「吃爆！在哪裡？」、「跪求店址！」。不過也有網民認為過多炸物的便當不夠健康，「這樣吃容易跟大腸癌交朋友」。



有台灣網民於網上分享超「抵食」便當，他點了雞腿便當，再額外單點一塊排骨加香腸，老闆竟然說只售95元新台幣（約25港元）。（fb群組「爆廢公社」圖片）

該名網民於fb群組「爆廢公社」發文並貼出照片，只見便當盒鋪滿多塊雞肉，還因體積太大而滿溢出盒外，難以看到底下的白飯，膠盒的小格中亦裝滿了豆腐等餸菜，份量超驚人。

帖文引起熱議，有網民大讚是「佛心的便當」、「太便宜了，不敢相信，老闆真是良心商家」，又說「那麼過分的價格，請版大公布店名，讓我們用新台幣懲罰店家」、「報地址店名，我絕定用台幣教訓他的雞腿」、「地址在哪？不然我們怎麼朝聖」。

不過有網民不相信地指出，「台北不可能有這樣的，除非不想賺錢」、「不可能！這在台東至少150以上」，「老闆應該是說：『這樣總共4（是）95元』」，有網民則表示便當少菜多肉不健康，「好油膩」、「沒有綠色的菜菜」、「綠色的太少了！感覺這是便秘餐！」、「大腸癌：『愛你唷』」。