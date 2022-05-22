21歲YouTuber腹脹揭患末期卵巢癌　剃頭拍最後影片：恐剩1周可活

生老病死無法避免，但在困難中仍可選擇積極面對。韓國美妝博客「꾸밍」前年（2020年）因腹部腫脹求醫，被診斷患上末期卵巢癌。當時僅21歲的她未有怨天尤人，反而將抗癌過程拍成影片，樂觀地經營YouTube頻道，獲得大批網民支持及追蹤。不過日前她在頻道上載1條名為「我人生的最後紀錄」影片，表示病情急速惡化，向觀眾作最後告別，「可能只剩一周到一個月的生命了」，令粉絲相當不捨。



韓國美妝博客「꾸밍」2020年因腹部腫脹求醫，被診斷患上末期卵巢癌，上周她在頻道上載1條名為「我人生的最後紀錄」的影片，表示病情急速惡化，向觀眾作最後告別。（YouTube「꾸밍」影片截圖）

現年21歲的「꾸밍」本為平凡上班族，不時在社交平台分享日常生活及美妝話題，成為兼職美容博客。2020年，她發現小腹異常腫脹隆起，同時出現咳嗽、腰痛等症狀，因而到醫院求醫，詎料被診斷出患上末期小細胞卵巢癌，惡性腫瘤更已大至15厘米，幾乎無法治療。當時醫生曾指出，她只能以止痛藥緩解疼痛，更明言即使接受化療，也只能延長半年至1年的壽命。

驚聞噩耗的「꾸밍」感到非常難過，可是未有放棄或怨天尤人，反而勇敢面對病魔，積極接受治療，更開始經營YouTube頻道。她將生活的點滴拍成影片，分享包括美食、美甲、美妝、手作等不同話題，亦記錄自己抗癌的過程，引來近2萬粉絲訂閱。

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直至上周三（18日），「꾸밍」在YouTube頻道上載1條名為「我生命中的最後一條紀錄／謝謝大家／生命的盡頭／有最後期限的一周」影片，表示一直以來身體狀況也維持得不錯，惟病情於1周前突然急速惡化，「我在兩天前完成了放射治療，但癌細胞還是轉移了，轉移到新的區域，我開始感到疼痛，必須服用止痛藥」。

影片可見，因接受治療而剃光頭髮的「꾸밍」，躺於病床上表現憔悴，緩慢地喘着氣對着鏡頭向頻道觀眾作最後告別，「我想我可能只剩1周到1個月的生命了，謝謝大家的支持」。她感激粉絲一直支持及留言打氣，指因為經營YouTube頻道多了一點收入，「讓我可以買好吃的犒賞自己」，在這1年多感到相當幸福，又承諾會在社交平台繼續記錄，直至生命的最後一刻。

「꾸밍」一直拍片記錄抗癌過程，她感激粉絲一直支持及留言打氣，指因為經營YouTube頻道多了一點收入，「讓我可以買好吃的犒賞自己」。（YouTube「꾸밍」影片截圖）

影片曝光後引起韓國網絡討論，不少網民及粉絲也對「꾸밍」感到不捨，紛紛到她的頻道留言，「多麼想奇蹟能發生」、「無論結果如何，都希望妳能夠快樂」、「希望妳知道有很多人都在真心的支持妳」、「即使奇蹟沒有發生，即使沒有希望，我也祝福你下輩子能夠幸福、什麼都不缺。別擔心，一切都會好的」。