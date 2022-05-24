挨跌天線得得B｜成熱爆國際新聞　$5.28萬港元兌外幣這國是1.5億

【天線得得B / KKplus / 朗豪坊 / 凱知樂國際】旺角朗豪坊玩具店Kk plus店內1個標價5萬多元的「天線得得B」模型，遭1名5歲童「挨」跌，媽媽曾賠償逾3萬元，現已全數獲店方退回。

挨跌「天線得得B」事件已火速「衝出國除，目前已被馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨、印度、印尼、阿根廷等地傳媒報道，又提到事發影片在社交平台網上瘋傳。而各國報道各自把港幣兌換成當地貨幣，講述模型的身價高得嚇人。以原價58200港元，在印度可兌成約52萬盧比，都已達6位數，印尼的數字更嚇人，可兌成約9831萬印尼盾，而在越南則可兌成約1億5339萬越南盾，即達9位數金額。



瘋傳數張相片和1段CCTV錄影片段，顯示1名年約3歲的男童在玩具店內意外碰跌巨型「黃金天線得得B」模型，模型倒地毀爛，現場寫明「如有損壞 照價賠償」。（facebook）

「挨跌天線得得B」事件成全港熱話，一夜之間更傳到外國Reddit討論區引來熱議，不少網民被損毀的得我B公字價錢牌嚇倒。事件今日被多國外媒報道，包括馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨、印度、印尼、阿根廷等，除了東南亞多國以各國語言講述事件，得得B竟引起遠至美州的阿根廷媒體都發文講述，當地聖胡安省地區媒體「Tiempo de San Juan」用西班牙文報道事件。

+ 5

外媒主要提及事件起源於1條網上瘋傳影片，標題離不開提到男童被指「砸爛」1個天線得得B標模，而且原價標明是52800港元，男童媽媽曾賠償3萬多港元。各國報道時都把港幣兌換成當地貨幣，以便讓讀者明白該模型身價有多高。以原價52800港元為例，新加坡可兌換約9200坡元、泰國兌成約23萬泰銖、印度則是約52萬盧比、印尼可兌成約9831萬印尼盾，即達8位數字，但數字上最誇張的是越南，可兌成約1億5339萬越南盾，即達9位數金額。而報道亦有提及事件引起爭議及有後續，例如引述港媒提及的律師意見，以及KKplus經理回應等。

男童走近「黃金天線得得B」模型，看似只是輕輕一靠模型即倒下。（影片截圖）

另外，事件亦成為一眾社交網站「小編」的抽水良機，除了一早發帖抽水的IKEA，寶蓮禪寺亦在facebook發文抽水，上傳天壇大佛外觀照片，表示樓梯維修工程仍在進行，暫未對外開放，但提及「一定挨唔跌」，「大家努力抽乾水塘水」，吸引不少網民讚「靚抽」。

寶蓮寺都在fb上發帖「抽水」，稱「一定挨唔跌」。（「寶蓮禪寺 Po Lin Monastery」fb截圖）

（綜合）