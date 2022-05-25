方艙醫院職員疑上班時打麻雀打邊爐　照片流出　網民：集體偷懶？

新冠肺炎疫情逐漸放緩，需要到隔離設施或方艙醫院治療的市民亦大幅減少。網上流傳相片，指由入境處負責管理的洪水橋方艙醫院，有職員疑於辦工時間在設施內打麻雀，甚至有人因打邊爐而導致休息艙「跳大掣」，亦有對話截圖顯示，有疑為職員呼籲同事勿將聚餐等相片傳予他人。帖文引來網民討論，質疑相關職員不但擅離職守，更集體隱瞞事件。《香港01》已就事件向入境處查詢，正等候回覆。



網上流傳相片，指由入境處負責管理的洪水橋方艙醫院，有職員疑於辦工時間在設施內打麻雀，甚至有人因打邊爐而導致休息艙「跳大掣」。（fb「公務員secrets」圖片）

有自稱為中海物業集團外判清潔人員的網民於facebook專頁「公務員secrets」匿名發文，爆料由入境處負責管理的洪水橋方艙醫院職員工作情況。樓主指出，在設施內工作的入境處主管疑「有特權」，縱容「親信下屬」於辦公時間打麻雀，亦有人試過在方艙醫院內食火鍋，除了在雪櫃放滿食物及飲品，更導致2個休息艙「跳大掣」，「班入境處職員竟然可以當無事發生，真係朝中有人係唔同啲」。

從樓主上載的相片可見，數名職員於設施的桌上玩迷你麻雀，有人在旁觀看，更疑似脫下口罩。另一對話截圖則見到，有職員表示收到「其他艙的朋友」傳來5月12日眾人「食泰國嘢」及打麻雀的相片，被問到自己是否身處現場時，該職員表示「我梗係話無啦，咁即係有啲相流咗出去，咁又點會Sir/Madam唔知」。他於是在對話內提醒：「日後影咗相真係唔好開心share畀其他人，真係太多心理唔平衡嘅人鍾意作故仔。」

樓主質疑，入境處主管除了縱容下屬離開工作崗位外，更有用人唯親之嫌，「我仲成日聽到有位親信周圍好得戚咁話自己續到約，其實係有主管射住佢」。他日前巡房清潔時又發現，多名藍衫入境處職員連同1名主管，一同圍住一名綠衫職員，「跟住我好似聽到話要佢即時離開，睇嚟呢個無人照嘅綠衫都係俾人祭旗做咗代罪羔羊架啦」。

帖文引來網民討論，不少人認為相中打麻雀的情況誇張，擅離職守浪費公帑，「當納稅人係水魚，上樑不正下樑歪，朝中有人好辦事」、「幾皮嘢人工又有飯食又有牌打，此生無遺憾」、「唔係打麻雀，係訓練手腦協調；唔係辦公時間耍樂，係工餘喺辦公室做訓練」。亦有人質疑爆料人身份及目的，「輸咗牌唔順氣就督人出嚟？」、「快啲炒咗揭發嗰個先啦，我們中出了叛徒」、「保安局真係要調查一下，係咪有入境處職員包庇呢件事」。