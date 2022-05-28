卡航港產空姐分享疫下辛酸　避隔離2年沒見家人　最大挑戰係呢樣

2019年底新冠肺炎來勢洶洶，疫情瞬間蔓延至全球，航空業幾乎停頓，不過隨着部分國家宣布與病毒共存，放寬入境限制，行業逐漸重現生氣，近日甚至有航空公司邀請離職員工「回巢」，盼望最艱難時期過去。疫情下在天際翱翔並不是一件值得羨慕的事，於卡塔爾航空工作的港人空姐郭倩婷（Denise）回望過去2年感受至深，由於入境香港須在酒店隔離，她只能長駐卡塔爾首都多哈，兩年多來都沒與香港家人團聚，只能一直用視訊通話聯絡，世界的巨變讓她領悟到「有得飛返去屋企，要好好珍惜同屋企人相處嘅時間」。



疫情瞬間蔓延至全球，航空業一度幾乎停頓，香港機場亦變得前所未有的冷清。（資料圖片）

現年32歲的郭倩婷甫畢業即進入卡塔爾航空任職空姐，至今已有7年飛行經驗，見盡疫情前後變化。疫情高峰期，空姐須穿上全副個人防護裝備（PPE）工作，口罩、眼罩、手套、防護衣必不可少，雖能降低感染風險，但亦增加與乘客溝通的困難，她形容「好似聲音出唔到嚟咁」，亦成為工作時最大的挑戰，「所有嘢都要問三次，先知道大家講緊乜嘢」。而這段日子她最經常對乘客說的話，就是「我哋所有嘢都已經消毒過，唔需要擔心」，希望藉此消除乘客的憂慮。

郭又分享卡航特別加設的防疫措拖，每名乘客上機後都會獲發一包防疫套裝，包括口罩、一次性手套、酒精搓手液，而她主要負責服務商務艙的乘客，當商務艙派飛機餐時會加上蓋子蓋着食物，機上亦有免觸娛樂系統，乘客可用手機連接座位後背的個人電視觸控螢幕，機艙也會定期用紫外線消毒，希望盡量令乘客飛得安心。

疫情初期，大家對新病毒認知未深，亦懼怕後遺症，若迫不得已須出境飛往他國，都會如臨大敵，她就曾遇過有乘客上機當刻才接到確診通知，需要立即按指引將乘客帶離，並消毒該乘客曾接觸的範圍。問到在疫情下工作有何深刻經歷，郭倩婷憶述，有次服務一班飛往北非阿爾及利亞的航班，「見到成個經濟艙都係白色」，因所有乘客都穿着PPE，而該程機要航行7至8小時，當時約八至九成乘客完全不進食，「連嘢飲都唔飲」。不過隨着疫情緩和以及旅遊業逐漸復蘇，郭指現時只會見到零星幾個乘客會穿着全副PPE。

長駐卡塔爾首都多哈的卡塔爾航空空姐郭倩婷（Denise）受訪分享疫下工作見聞，她又說，受疫情影響，已兩年多沒與香港的家人團聚。（受訪者提供）

卡塔爾航空會定期派員用紫外線消毒機艙▼▼▼

疫情高峰期時，航班大幅減少，飛一趟並不容易，相信不少人都沒想過飛行是如此奢侈的一件事。郭倩婷一直長駐多哈，疫情前差不多每個月都可以利用假期飛回香港與家人相聚，但疫情爆發後入境香港須隔離，因此已有2年多沒回家，讓她覺悟日後要更加珍惜與家人相處的時間。她表示，一直以來工作都想為乘客提供最好的服務，現時會更留意乘客背後的故事，例如當中有人可能要飛回家鄉見家人最後一面，「（疫情）令我對於其他人的需要更加sensitive（敏感）」。

郭倩婷隔離生活的興趣▼▼▼

航空業大裁員是殘酷的現實，郭倩婷幸運地沒被裁走，但收入也難免受到影響，她指出，最艱難的時期每月飛行時數只有20至30小時，身邊有空姐朋友被裁員後只能回自己的國家尋出路，如開設網上商店或任私人助理。雖然收入大減，但她沒有放棄的念頭，因認為其他行業市道也不景氣，乾脆繼續任空姐，樂觀面對，笑言「唔係飛就係屋企隔離，當係一個休息」，她會在多哈的住所種植物及焗蛋糕消磨隔離時間，同時轉換心態利用空閒時間學習新事物，如在多哈學車。而現時隨着航空業復蘇，她每月的飛行時數已回復至正常時期約100小時。

郭倩婷期望疫情盡快完結，上班不需戴口罩，可看到同事及乘客的表情與笑容，還有另一個原因，她笑說「因為真係有啲熱，由其是我哋呢度（多哈）係一個沙漠地段」。