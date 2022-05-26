日出康城業主促不要公屋只要街市　明言憂影響樓價　網民狠斥自私

做業主當然希望物業升值，但因而罔顧他人住屋需求就未免有點過份。有將軍澳日出康城的業主看到大圍有遊樂場擬改建成公屋的新聞，便於社交平台發文，期望同屋苑的業主團結「堅持不要公屋」，明言擔憂會影響樓價，但同時卻要求區內增加生活配套，「希望有個街市」。帖文一出即引來網民討論，不少人批評樓主自私，認為本港已面對嚴峻的房屋問題，若有地起樓能滿足需要未必是壞事，亦有人指出大圍及康城的情況不能相提並論。



有將軍澳日出康城的業主發文，期望同屋苑的業主團結「堅持不要公屋」，明言擔憂會影響樓價，但同時卻要求區內增加生活配套。（資料圖片）

有自稱將軍澳日出康城業主之一的網民發文，貼出有關大圍遊樂場擬改建成公屋及政府綜合大樓的新聞，未知是否擔心自己的屋苑出現同樣情況，他遂表示：「請大家堅持日出康城不要公屋！只希望有個街市。」樓主後來解釋，拒絕公屋的原因是擔憂康城會變成另一個美孚，因區內有公屋而影響樓價，「如果有公屋樓價會升值嗎？」，甚至直言若興建公屋是「對日出康城的業主不平等」。

樓主的言論引來網民激烈討論，不少人批評樓主自私，認為覓地起屋是政府的責任及決定，當區居民即使反對，影響也有限，「憑咩唔畀人建公屋，康城中心地都無位起屋了，連外圍少少嘅地都唔畀人起？或者叫地產商買咗啲地」、「如果政府有地起公屋有乜問題呀？嗰度有地方就可以起㗎喇！做人又唔可以咁自私嘅！而家香港地少人多，公屋又唔夠。起多啲畀大家住都係好㗎」。

亦有人認為起公屋一事不應「輸打嬴要」，而是應了解詳情及對居民影響才決定，「地鐵又要，街市又要，但係就唔要公屋，幾着數喎」、「首先要知係邊度起，起幾高幾大，單位數量、人口等，唔係為反而反咁唔理智，如果起咗對康城人好大影響就一定會要企出嚟反對」。