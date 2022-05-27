太子馬路邊曬菜乾　網民嘲特別風味　專家警告：或沾4大有害物質

「風沙菜乾」名字吸引嗎？真正經過風沙洗禮的菜乾你夠膽吃嗎？香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）近日分享1張照片，只見有人在太子街頭晾曬菜乾，位置就在大馬路旁邊的行人路上。K Kwong批評在路邊晾曬隨時沾上沙塵、車呔碎、金屬等有害物質，「唔見得食咗有益」。



化學系博士鄺士山（K Kwong）近日分享1張照片，只見有人在太子街頭晾曬菜乾，位置就在大馬路旁邊的行人路上。（K Kwong FB圖片）

K Kwong鄺士山本周三（25日）在facebook專頁上載相關照片，顯示有人在荔枝角道與界限街的行人路上，以紙皮作地墊，放上數十棵菜在晾曬。諷刺之處是，紙皮旁邊卻擺放了食環署的白色牌子，寫着「切勿棄置垃圾／擺放雜物」。

菜乾景曬位置旁邊，擺放了食環署的白色牌子，寫着「切勿棄置垃圾／擺放雜物」。（K Kwong FB圖片）

K Kwong 在帖文表示市民的確可以自製菜乾或醃製酸菜等，但需要選擇在正確位置曬太陽，而放在路邊會吹來太多有害物質，包括沙塵、車呔碎、金屬微粒及不完全燃燒的汽車燃料產物，如進食不見得有益。

照片引起網上熱議，很多人都表示未能理解在馬路邊晾曬的行為，不但有損市容並阻路，而且沙塵滾滾下衛生情況惡劣，「仲有阿伯嘅口水痰，同埋狗狗嘅尿」，有網民則揶揄這位置會更有味道，「人哋鐘意原汁原味」、「風味必不可少的」、「佢地會話食之前洗乾淨唔怕」、「因為係人哋食，曬完拎去賣」。

不過有網民就指行經屋邨，都發現很多人晾曬海味及臘味，亦有人發現紅綠燈中間的安全島都有掛上臘肉，甚至在公廁門外曬鹹蛋黃。