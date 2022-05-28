港媽的士遺卡片盒　司機特過海交回兼拒收$500酬勞　一句話勁暖心

「司機多謝你！」有港媽分享指，昨日（27日）坐的士時不小心將卡片盒遺留在車廂內，司機發現後即熱心致電孩子的學校通知她，更特意過海回來將失物交回，當港媽遞上500元酬勞時，對方不但拒絕，還說「擔心你無晒啲證件去邊度都麻煩」，令她非常感動。網民看到分享都感溫暖，大讚是良心司機，「呢啲真係萬中無一」。



有港媽分享指，昨日（27日）坐的士時不小心將卡片盒遺留在車廂內，司機發現後即熱心地致電孩子的學校通知她，更特意過海回來將失物交回。（示意圖，資料圖片）

有港媽在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......) 」發文，指昨日（27日）在荔枝角乘坐的士往觀塘，不小心遺留了卡片盒在車廂內，司機拾到後不但致電其孩子的學校，叫校方通知她，並特意過海回到學校附近交回卡片盒。

司機一見面時即表示，「乜咁大頭蝦㗎，下次小心啲呀」，而港媽亦遞上500元紙幣以表謝意，「叔叔，麻煩晒你專登俾返我」。惟司機拒絕酬勞，並說「袋返住啦，我唔係因為為咗錢先拎返俾你，我係擔心你無晒啲證件去邊度都麻煩」，令港媽非常感動。

帖文獲得大量網民讚好，又表示感謝這位司機令大家再次感受到人間有愛，「有啲係純幫人，不求回報，你好彩，咁都撞到」、「睇到你依段訊息我都覺得好感動，香港人其實好好」，並大讚他是良心司機，「直頭要開名表揚」、「千份之一好的士司機都畀你遇到」。