人妻街上遇陌生男「抄牌」索電話　不滿遭老公怪責：佢唔開心咩？

女性在街上被陌生男子「抄牌」，應提高警覺還是沾沾自喜？有30多歲的人妻在討論區發文，指日前在街上遇到陌生人「抄牌」，她沒多想就交換了電話號碼，結果卻被老公責怪，她卻對此感到不理解，「佢唔係應該開心咩？個老婆仲睇得下」。人妻的言論惹來熱議，不少人直斥「抵鬧」，認為她毫無安全意識，對方很大機會是騙徒。



有30多歲的人妻在討論區發文，指日前在街上遇到陌生人「抄牌」，她沒多想就交換了電話號碼，結果被老公責怪（《羅曼史是別冊附錄》劇照）

有人妻在親子王國討論區以「係街比（畀）人抄牌，老公話我」為題發文，稱自己30多歲，近日被街上陌生人取電話號碼，她沒多想就在自己的手機輸入對方電話，並自然地按鍵打出，即雙方確認了電話。

惟事後被老公質問「做咩畀電話人」，並提醒她「因住畀人跟蹤」，令她相當無癮，「佢唔係應該開心咩？個老婆仲睇得下」，又坦言遇到這事確實有點沾沾自喜，「自問仲睇得下！對自己有份自信唔好咩」。雖然她亦不排除對方可能是騙徒，但認為電話號碼本身都並非保密，「其實好多人都有我電話，有時上網買賣都係呢個電話，我又唔太緊張」，不過她最終還是將該陌生人的號碼封鎖了。

人妻坦言遇到陌生人問電話，確實有點沾沾自喜，「自問仲睇得下！對自己有份自信唔好咩」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引起網上熱議，有網民更轉發至其他facebook群組引來討論，網民都批評人妻沒危機意識，隨時自找麻煩，「應該係騙徒，正當人家、成年人唔會咁樣識人」、「抄你牌可能係想sale（推銷）你整容呀、抽脂呀、去皺呀，智力測試之類啫，唔好諗太多」、「好明顯係老公擔心老婆嘅智商問題啦」；亦有人指其心態本身已經不對，「唔明你點解無啦啦俾電話陌生人，唔好話已婚，就算單身都唔好吧，想證明自己嘅吸引力？」、「第一個第一個感覺係你思想幼稚，你估你仲係十幾歲咩？」、「調返轉佢接受到，老公抄女牌再講」、「認叻，可能冇咗頭家」。