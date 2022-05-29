麥當勞生日會│「26歲小朋友」做主角　網民：有童心　最低金額係…

只要有童心，「返老還童」不是夢！網上瘋傳相片，可見1間麥當勞餐廳的部份位置被圍封作佈置，準備為1名「26歲小朋友」舉行生日會。相片上載後引來熱議，不少網民認為長大後仍能相約親朋好友慶祝生日實屬難得，「26歲仲搵到一班朋友去麥當勞開生日會一齊癲，其實好值得開心」；亦有人「錯重點」，認為相中麥當勞仍然維持懷舊裝修更值得關注。要在麥當勞舉行生日會，原來成本只需280元起，更可玩足1.5小時。



網上瘋傳相片，可見1間麥當勞餐廳的部份位置被圍封作佈置，準備為1名「26歲小朋友」舉行生日會。（fb「好圖笑到喊」圖片）

從網上流傳的相片可見，1間麥當勞餐廳的部份座位被圍封起來，外面放有告示牌，表示該範圍將被用作舉行「MACTONIGHT PARTY」。牌上資料指，舉辦派對的是1名柯姓小朋友，當晚活動為他的「26歲生日會」。相片曝光後引來熱議，有網民也認為「26歲小朋友」或是出於手民之誤，估計職員忘了刪去「小朋友」一字，「呢個BB都312個月大啦」；但也有人認為該表達方式沒有問題，「有咩問題？自己過得開心又冇影響其他人」、「平平哋成班人聚下幾好玩」。

另有網民認為，壽星長大後仍能辦生日會，與親朋好友一同慶祝其實非常難得，「唔講有無打錯年齡！26歲仲搵到一班朋友去麥當勞開生日會一齊癲，其實好值得開心」、「好多人大咗都會去麥當勞開生日會，實現童年夢想又得，重拾童真又得，單純一大班朋友開心下又得！又無年齡限制嘅」。也有人「錯重點」，指出現時仍維持相中懷舊裝修的麥當勞分店已「買少見少」，估計相片屬舊相或是並非本港的分店，「我覺得重點係舊式麥當勞」、「無咗幅壁畫唔成事」。

「26歲小朋友生日會」引來網民熱議，不少網民認為長大後仍能相約親朋好友慶祝生日實屬難得，亦有人錯重點，發現相中麥當勞分店仍保持懷舊裝修。（fb「好圖笑到喊」圖片）

根據麥當勞網頁資料，有意舉辦生日會的客戶只需繳付280元的生日會服務費及食品費用，即可玩足1.5小時，更有專人主持生日會。相關服務費包括專人主持生日會及生日之星禮物1份、嘉賓禮物9份、遊戲禮物、紙碟及膠叉等。如出席生日會之嘉賓人數超出10位，此後的每位出席者須另繳付港幣28元作為額外的生日會服務費，每位出席的嘉賓將同樣獲得嘉賓禮品，惟該28元並不包括食品及飲品費。