斥港鐵搶位不讓座懷孕太太　港男公審女乘客一句話惹公憤：無得救

【港鐵／讓座／搶位】即使不是關愛座，港鐵讓座問題亦常起爭議。有人夫日前搭港鐵時，其懷孕38周的太太被一名女乘客爭位坐，於是在社交媒體公審該女乘客行為要不得，「畜（蓄）意同有需要人仕（士）搶位…呢啲行為好唔要得」，結果反引來網民圍攻，斥責人夫「老奉要讓？」、「唔係大肚就老奉大晒嘅，人哋都可能有佢嘅需要，唔使公審嘅」、「人哋有畀錢塔車就有權坐」。



有人夫日前搭港鐵時，其懷孕38周的太太被一名女乘客爭位坐，於是在社交媒體公審該女乘客行為要不得。（Facebook群組「大埔人大埔谷」）

該名人夫上周一（5月23日）在Facebook群組「大埔人大埔谷」發帖，指搭港鐵時有一名女乘客與其懷孕38周的太太爭位坐。人夫同時上載於港鐵車廂內拍下的爭位女乘客照片，批評「同個38周嘅大肚婆爭位坐，佢（女乘客）直頭跟喺我哋後面跟住同我哋搶位，跟住坐喺度玩電話扮聽唔到任何嘢，無得救」。

人夫強調，他針對的不是讓座問題，而是女乘客「跑埋去搶位」，「系（係）畜（蓄）意同有需要人仕（士）搶位」。他稱，該女乘客上車前便貼在他們身後，「到沙田話有位，條女一開始係撳緊電話，見到我行過嗰個位度跟住就揼地加速，喺我身後攝埋入去」，直斥「呢啲行為好唔要得」。

人夫把事件放上網公審，惟大部份網民都認為該乘客行為無大問題，「佢係咪根本冇留意到你老婆個肚」、「好聲好氣攞個位坐應該唔難」、「首先你指控搶位嘅大前提係佢知道你太太懷孕，佢喺你身後越過你哋，其實有機會有盲點睇唔到你太太個肚」。

也有不少網民反斥責樓主有問題，「老奉要讓？咁都要公審…」、「其實，你覺得自己有需要咪直接問人哋可唔可以讓位畀你囉，唔係大肚就老奉大晒嘅，人哋都可能有佢嘅需要，唔使公審嘅」、「搭車無位坐要擺人上網公審」、「人哋有畀錢塔車就有權坐」、「講Ｘ到老奉咁 好聲好氣問一定有人讓」、「其實咁小事真係唔應該影人相」、「明知個肚咁大仲要個老婆走去搭地鐵，已經好有問題」。

樓主則反駁是針對女乘客「有意為之咁搶位」的行為，並非「無視需要／同理心讓位」。有網民支持樓主表示「事實上都真係好多好冇品呢嘅人」、「係有好多人係好自私嘅」。

另有網民分享自己經歷，認為懷孕時最重要保護好自己，又說懷孕時不少人會讓座，對此十分感激，「我個陣大肚都係咁，行緊去坐都可以俾人撞開攝位坐。不過費事出聲，因為大肚唔係大晒。不過好多時搭車都有人讓座，真心感激佢哋」。