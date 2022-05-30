港鐵App派10萬張免費車票！即睇5步領取方法、使用期限　先到先得

【港鐵／MTR Mobile／送車票／領取方法】為慶祝東鐵線過海段通車，港鐵MTR Mobile將於周二（5月31日）下午2時起派發免費本地單程車票，名額10萬個，每位登記用戶最多可享一程，先到先得，送完即止。至於免費車票領取方法、使用限制，以下一一話你知！



即睇領取免費車票方法▼▼▼

港鐵MTR Mobile登記用戶可於2022年5月31日下午2時，登入MTR Mobile手機應用程式領取免費本地單程車票，名額10萬個。每位登記用戶最多可享一程，先到先得，送完即止。免費車票須於2023年1月2日或之前到指定車站數碼服務站領取。

車票適用於乘搭港鐵本地單程車程，但機場快線、輕鐵、東鐵線頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士不包括在內。

東鐵線過海段通車禮遇：

日期：5月31日下午2時起

步驟1：登入MTR Mobile後，點選「我的獎賞」 或按主頁下方的浮動圖示

步驟2：於「禮遇」頁面中點選相關推廣優惠

步驟3：點選「立即領取」

步驟4：成功換領免費車程後，可點選「前往我的獎賞」>「檢視優惠」查看活動細則

步驟5：免費車程將會於6月1日至2日期間放到「我的獎賞」 「禮品」 「有效」頁面