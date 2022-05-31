人間悲劇｜台母子同確診　孝子推癱母落樓再跳下　母死子傷極心酸

新冠肺炎疫情下台灣發生令人極度心酸的人間悲劇。54歲許姓男子照顧79歲癱瘓母親達廿多年，平日相當孝順，惟近日與母親雙雙確診新冠肺炎後，疑因擔子更重致長期壓力爆煲，竟於上周五（5月27日）把母親從2樓推落樓，自己隨即也跟着跳下，最終母親傷重不治，許男則手腳受傷無生命危險，因涉嫌殺人罪被警方拘捕。



台灣發生人倫悲劇。54歲許姓男子把79歲癱瘓母親推落樓，自己也跟着躍下，酗成母死子傷的慘劇。（網上圖片）

綜合台媒報道，許家是中低收入住戶，79歲張姓母親原本育有5名子女，但丈夫及其中3名子女都先後去世，只留下二子及四子許男相依為命，當中二子平日上班賺錢負責家庭生計，主要由四子許男照顧母親。

惟至上周四（5月26日），許男與母親雙雙確診新冠肺炎，導致二子須暫時搬走無辦法幫忙照顧母親，疑因照顧壓力更大，令許男長期累積的壓力爆發，他竟於翌日（5月27日）把母親從2樓推落樓街，自己也跟着跳下，釀成母死子傷的慘劇。

目前許男因涉嫌殺人罪被捕及收押。據報他向警方稱，事發當天下午他與母親對看，之後不知道為什麼就把母親從陽台推下去，自己也跟着墮樓。

有鄰居表示，許男平日對母親及親戚長輩都相當孝順，大家也會互相幫忙，沒料到會發生這樣的慘事。