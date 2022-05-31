檸水走水？飲食業斥極品客人5大罪狀　批港人欠同理心遭網民反擊

客人永遠是對的？在香港從事服務業一向被指「惡做」，常常面對顧客的麻煩要求。有做飲食業的網民發文力數客人5大罪狀，包括點餐時叫餐牌沒有的東西；又不時提出古靈精怪要求，如到茶餐廳叫飲品「微甜」等；甚至在最後一刻才落單阻礙關門：怒斥「做食客畀啲同理心好嗎？」帖文引起網上熱議，同業表示很有共鳴，又稱曾遇過客人叫「檸水走水」，但亦有網民不忿反擊，認為提出的要求並非不合理。



有做飲食業的網民發文力數客人5大罪狀，包括點餐時叫些餐牌沒有的東西；又不時提出古靈精怪要求，如到茶餐廳叫飲品「微甜」等。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該飲食業員工早前在連登討論區發帖，指香港人欠缺同理心難服侍，並力數5大罪狀：包括專問一些餐牌沒有的菜式，如「西餐走嚟問有冇雲吞麵、中餐走嚟問有冇卡邦尼意粉」，令他不時心裏一肚氣，「咁想食咪入廚房煮囉」。

另外，他指不時有客人提出古靈精怪要求，「嘢飲我哋已經有得揀少甜，咩叫少少甜？咩叫微甜？」，認為茶飲店有得選擇，不代表普通食肆可以，「唔好諗住其他餐廳食肆有得咁做」；又指食客會想將菜式內容按自己心意轉換，如四寶飯一早列明指定4個餸，「又要問可唔可以轉呢樣嗰樣，咁想揀咁想轉你咪去食車仔麵囉」。

樓主批評食客專問一些餐牌沒有的菜式，如「西餐走嚟問有冇雲吞麵、中餐走嚟問有冇卡邦尼意粉」。（示意圖，資料圖片）

很多餐廳為了節省人手成本都變得數碼化，提供二維碼（QR code）下單，惟樓主指出，有食客堅持要向侍應下單，「減少樓面人手減少成本，變相樓面做嘅嘢多咗，依家仲要招呼你一個幫你落單？」，批評相關食客跟不上時代步伐。而最令樓主不忿的，是有客人總是最後一刻才下單點餐，「舖頭8:00截單，8:30關門，啲客人都夠膽死7:59入嚟」，而且到了關門時間都不離座，怒斥「面皮真係厚X過地殼」。

帖文講出一眾飲食業員工的心聲，直指香港人的確特別多要求，「叫個麵又話煮淋啲，仲有叫外賣熱檸水走水」、「想要五星級服務咪去高級餐廳囉，食得嗰幾十蚊喺度嘈喧巴閉」。不過有網民就反駁，認為樓主提出的食客要求並不過份，「事實上餐廳未截龍就可以入」、「人哋都係問下啫，唔得你咪講囉」、「而家係好多鋪頭四寶飯有得揀喎」、「熱檸水走水係因為外賣先會，拎到返去飲都浸到酸晒點飲啊？益咗你哋啦做少樣嘢」。