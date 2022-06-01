婚鬧出事！接新娘被刁難　伴郎擲兩煙霧彈逼開門　新郎臉慘被熏黑

中國人辦婚嫁喜事有各種各樣的傳統儀式，以增加熱鬧及喜慶氣氛，不過日前河北一場婚禮卻玩得太過份導致出事！伴郎團跟隨新郎到女家接新娘時，即使給予利市後亦未獲開門，其中一人一時貪玩，竟向新娘房擲了2個煙霧彈，不過未有成功將新娘「炸出房外」，反而引出1名「黑臉」大媽，連跟隨其後的新郎也無辜中招，面部全被熏黑。



河北一場婚禮發生過份婚鬧，伴郎團跟隨新郎到女家接新娘時，即使給予利市後亦未獲開門，其中一人一時貪玩，竟向新娘房擲了2個煙霧彈。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，事發上周四（26日），河北石家莊1對新人舉行婚禮儀式，伴郎團與新郎一行人到達女家準備接新娘，不過在「接親叫門」的儀式中遭到姊妹團刁難，即使給予利市及完成多項任務仍不獲開門，「該給的紅包都給了，唯獨『叫門』這個環節，裏面的伴娘始終不鬆口，也拒絕出房門」。

由於當地習俗流行「鬧伴郎伴娘」，其中一名兄弟團成員不願再討價還價，竟突然取出早已準備好的2枚小型煙霧彈向新娘房丟擲，令房內頓時煙霧彌漫，刺激的味道更令不少人忍不住「逃離」房間，「不是有味道嗎，所有人都出來了，當時我們都笑壞了」。

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從片段可見，黑色的煙霧籠罩整間新娘房，惟未有將女主角「炸出來」，首先衝出房間的竟是一名面露痛苦的大媽，攝影師及整臉也遭熏黑的新郎亦無辜中招，狀甚痛苦的走出，僅剩下新娘因未有穿上高跟鞋而留在房間的床上。

負責拍片的伴郎稱對事件感到驚訝及意外，事後他解釋指，由於新郎以往擔任伴郎時，亦曾在他人的婚禮上大鬧，因此好友特別準備了2枚煙霧彈，打算在晚上「鬧新房」時「招呼」他，沒料有人一時貪玩，竟在接新娘時提出「出招」。

影片曝光後引來網民熱烈討論，不少人認為伴郎的婚鬧行為過份，一不小心隨時釀成意外，連婚也結不成，「有考慮過這是別人的家嗎？」、「這樣的接親行動一定要去掉吧！搞得烏煙瘴氣的」、「這是女婿做的第一道拿手菜：煙熏丈母娘」、「不仔細看，我感覺還以為發生了火災呀，驚呆了」、「抵制低俗鬧婚，多少帶點私人恩怨」。