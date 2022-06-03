野蠻！民眾買材料包糉送弱勢　大媽盲搶成材被拒　成盆倒晒落地

自己得不到，別人也不能得到？內地近日瘋傳一段影片，臨近端午節，安徽合肥有小區舉辦「包糉子送孤寡老人」的活動，有志願者自發購買糉葉及糯米，在空地即場包糉子免費送給長者。小區的一群大媽收到消息，立即到場瘋搶食材，有名大媽因搶不到，竟惱羞成怒乾脆倒翻米盆，隨後更施施然離開，沒幫忙清理灑在地上的糯米及糉葉。事件惹起內地網民熱議，有人批評「本來是一場暖心的活動，結果卻變了味」、「這群大媽搶到手的是糉子和食材，而丟在地上的則是素質」。



內地近日瘋傳一段影片，有名大媽爭搶免費糉子不成，竟惱羞成怒乾脆倒翻米盆。（網上圖片）

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根據網上流傳的影片，事件發生在上周六（5月28日），影片標註地點為合肥，1名穿紅色碎花上衣的短髮大媽正爭搶糉葉及糯米，下一秒疑因搶輸別人，她乾脆拿起盛載糯米的青色盆子直接倒翻，糯米灑落桌面及地上，連帶放在旁邊的糉葉盆子也倒翻在地，大媽隨後將青色盆子扔在地上宣洩不滿，並「揈」了一下手及大力踩了一腳，然後就離開，在場的大媽目睹過程嚇得目瞪口呆，其後有名婆婆默默地拾起地上的糉葉。

不少內地網民批評大媽搶不到發脾氣的行為，「是不是該賠償摔在地上的食材？」、「那位身穿紅衣服的大媽，你摔盆的動作看起來真醜！不知道你當過農民沒有，難道你不知道一粒米當中包含了農民的多少辛苦嗎？」、「這群大媽，真的是了不得啊！我想知道這群大媽都是誰的媽媽、誰的婆婆、誰的奶奶。我真的替你們的晚輩害羞」、「我們這小區雖然沒掀盆，比這也好不了多少，一擁而上瘋搶，大媽腰不酸了、腿不軟了，力大無窮」。

不過，合肥市官方於周一（5月30日）發輿情通報澄清，經全面核查，合肥並沒有發生此事，指出影片是「惡意張冠李戴」，嚴重傷害了合肥市民的感情和形象。不過內地網民認為，「所以影片是真的，但不是在合肥」、「影片都有了，還是假的」、「這種事誰往自己身上扒拉」、「知道地點就說出來」。

（綜合報道）