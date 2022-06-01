南記外賣碗甩底　食客遭湯麵淋身燙傷　投訴僅獲職員2句回覆嬲爆

新冠肺炎疫情雖然放緩，不少市民也會選擇以外賣解決三餐，但品嘗食物時也要小心安全。有網民日前發文，表示購買了南記粉麵的外賣米線，拿出米線打算用餐時，外賣碗竟突然「甩底」，整碗湯頓時淋到身上，導致輕微燙傷。事主其後向店方投訴，但稱僅獲職員2句回覆，認為對方並不重視事件，因此呼籲一眾「米線粉絲」留意。

南記粉麵回覆《香港01》查詢時表示，得悉事件後已立即安排更換分店所有紙碗，同時向相關餐具供應商反映，並已將事件交予保險公司處理及聯絡外送平台向涉事顧客退款。



有網民早前購買了南記粉麵的外賣米線，拿出米線打算用餐時，外賣碗竟突然「甩底」，整碗湯頓時淋到身上，導致輕微燙傷。（fb「香港米線關注組」圖片）

「一拿起碗底成個甩咗，倒我一身！」該名食客日前於facebook發文，表示早前購買了南記粉麵的外賣米線，回家打算開餐時，紙製外賣碗的碗底竟然一拿起便有破損，整片碗底突然脫下，導致碗內的湯米線倒瀉於身上，造成輕微燙傷，「好彩碗湯沒有太熱，搽了燙火膏已好了！」。

從事主上載的相片可見，其上衣的下半部分被湯米線淋至濕透；放於桌上的2個外賣碗均屬紙製，其中1個的圓形碗底整片脫下，碗內所有湯似乎已倒瀉，僅留下呈鮮紅色的油漬。至於事主的餐桌及外賣膠袋內，則有打翻米線、配菜及湯底的痕迹。

事主狠批店方的外賣容器「劣質」，稱事後曾向店方投訴，惟職員的2句回覆卻令他更感不滿，「只係一句抱歉不便，第二句就問單據問題！就沒關心過我有沒燙傷，以後會不會去改善等等！」。他質疑店員並不重視事件，「其實南記有冇諗過嚴重性？如果今次係碗熱湯，我可能要去醫院了」。

事主上衣的下半部分被湯米線淋至濕透，他事後向店方投訴，但稱僅獲職員2句回覆，認為對方並不重視事件。（fb「香港米線關注組」圖片）

帖文引來網民關注，不少人也認為外賣碗「甩底」的情況誇張，若碗內放滿熱湯則會非常危險，「熱到個底都熔，你唔使入院真係好好彩」、「呢個問題可大可小，去店舖投訴係冇用的」、「嘩真係要投訴呀，如果熱辣辣嘅話燙傷皮膚都幾嚴重呀」、「其實穿底係好嚴重既事，應該立即向南記反映跟進，否則難免日後有紙碗會再次穿底，後果可能會好嚴重，要正視一下後果」。

也有不少食客稱曾遇上同樣情況，「試過一次，同樓主你一樣穿法」、「我都試過，南記個外賣碗真係好唔得」、「每次買返去啲兜就算唔爛，都已經又軟又霉，撐唔住，啲汁漏晒出嚟」、「佢哋碗又軟又易爛，有次倒湯落米線到，倒到成褲都係」、「南記應該換過另一隻外賣盒！我都試過返到屋企個盒謝咗！個外賣盒根本承受唔到熱力！」。

南記粉麵回覆《香港01》查詢時表示，一直與事件中的顧客保持聯繫，並展開詳細調查及研究改善方案，得知事件當日已立即安排更換分店所有紙碗，及向相關餐具供應商反映，避免同類事情有機會再次發生。店方同時將事件交託保險公司處理，並聯絡外送平台為顧客安排退款。