外賣員倒瀉飲品疑倒回杯中　放地下包好續送餐　畫面曝光引嘩然

駕電單車送外賣搖搖盪盪，若包裝不好或會濺出湯汁飲品。1段影片近日在網上流傳，顯示1名外賣員蹲在電單車旁整理外賣包裝，並疑似將膠袋內濺出的飲料倒回膠杯內，再把地上的飯盒及飲品放回膠袋內重新包好，繼續送餐。片段引起網上嘩然，有網民表示行為超惡心，不敢再叫外賣，但亦有人認為小題大做，送遞過程難免有小意外，只好眼不見為淨。《香港01》正就事件向涉事外賣平台查詢。



片中顯示1名外籍外賣員蹲在電單車旁，其口罩拉至下巴位置，把所有外賣盒裝食品及飲品放在地上，其後疑似將膠袋內濺出的飲料倒回膠杯內。（FB「HongKong CarCam」影片截圖）

Facebook專頁「HongKong CarCam」上載一段影片，顯示1名外籍外賣員蹲在電單車旁，其口罩拉至下巴位置，把所有外賣盒裝食品及飲品放在地上，其後疑似將膠袋內濺出的飲料倒回膠杯內，整理後才把飯盒及飲品放回膠袋內重新包好。

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影片引起網上熱議，至今已有245次轉發，片中未有交代何時拍攝，但有人認出是將軍澳維景灣畔，並提醒該屋苑住戶小心，又批評外賣員的行為惡心及缺乏衛生意識，「倒瀉咗都算，倒返入去唔得喎。有網民亦表示，經常發現外賣員自行「做手術」，將倒翻的食物或飲品重新包裝，「成日當冇事發生」，因此已不會再叫外賣，「見過幾次袋食物用着涼鞋嘅雙腳夾住，仲要放喺下面」。

不過有網民認為拍片者小題大做，亦不應全怪責外賣員，「見到個包裝，自己拎都會倒瀉啦，咁小事都咁大反應嘅人，其實應該自己買餸煮」、「有時意外啲嘢好難講，可能係餐廳包裝得唔好，時有發生」，更笑言「其實佢幾有手尾」、「幫你袋返好仲想點？你想你個餐水浸咁？」。有人則表示吃外面食物還是「眼不見為乾淨」，「您估香港餐廳（堂食）都好乾淨咩？」。