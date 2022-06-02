馬路炸彈？遇考牌學神　港男頂住後車護送　1原因遭圍攻：害咗佢

【考車／學神】究竟是好人好事，還是好心做壞事？有港男日前於社交媒體上載相片，指在九龍區駕駛時，遇上正在進行駕駛考試的學神，於是尾隨其後，「頂咗大半，轉埋個灣搞掂，Good Luck！」。帖文引來網上熱論，有網民讚「好有愛」、「天使」、「好人一世平安」，惟有更多網民批評樓主做法，認為他「好心做壞事」，「你咁做害咗佢」、「其實個官見到一路幫佢阻住，一樣會肥的」、「樓主可能成就咗一個馬路炸彈」。



有港男日前於社交媒體上載相片，指在九龍區駕駛時，遇上正在進行駛駛考試的學神，於是尾隨其後，「頂咗大半，轉埋個灣搞掂，Good Luck！」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有港男周一（5月30日）下午於Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載相片，可見其座駕前方有一輛藍色私家車掛上「駕駛考試」標示牌，而前方為九龍公共圖書館，估計是正在九龍考車的「考牌仔」。樓主留言指，「頂咗大半，轉埋個灣搞掂，Good Luck！」，似是希望幫助考車的人順利通過考試。

帖文隨即引來網民熱論，短短3天已有超過7000人表達心情，包括逾6000個「讚好」。雖然未知考生最終有否成功通過駕駛考試，但有網民讚樓主是「天使」有愛心，「香港其實真係好多好人」、「好人一世平安」、「好有愛啊！我上次啲小巴同的士大佬同私家車都好幫忙」。

帖文引來網民兩極意見，有網民讚是「好人好事」，但亦有人認為是「好心做壞事」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

不過同時有更多網民批評樓主做法，認為他是「好心做壞事」，又擔心會否造就「馬路炸彈」，「你咁做害咗佢」、「其實個官見到一路幫佢阻住，一樣會肥的，不顧及其他道路使用者，以及未能查看交通情況」、「樓主可能成就咗一個馬路炸彈」、「你做好人幫咗佢過到關，但技術未到出大場水平，因為訓練不足有意外，會點？」、「你幫咗佢今次，佢係合格咗，然後攞完個牌出嚟係咪真係一個合格嘅道路使用者？」

也有網民認為樓主幫人毋須太刻意，否則可能適得其反，「其實，幫佢可以唔使話太刻意，都要個考生自己臨場識得點樣發揮，輕輕咁幫就冇壞，特登就唔好囉」。