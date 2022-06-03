漏單│美團外賣員催單　茶店員1句觸發打鬥　網民齊撐先郁手嗰個？

【美團／外賣員／霸王茶姬】買外賣遇上漏單當然氣憤，外賣員遇到此情況當然更着急，但衝動處理可能後果嚴重。內地日前發生外賣員和茶飲店店員打鬥事件，雲南1名美團外賣員因距離送餐限時只剩1分鐘，卻還發現店員做漏1杯，一氣下催單，未料店員反嗆「不送就滾」，外賣員氣得闖入廚房將店員拖出去「開拖」，結果令廚房變成格鬥場，2人最終雙雙倒地仍繼續纏鬥，要其他人制止。

雖然茶飲店發布閉路電視畫面指涉事外賣員正被拘留，但有網民質疑店家未完成訂單卻點了出餐，會連累外賣員來不及送餐被扣錢，本身已經是理虧，而且的確也是店員出言挑釁在先，「罵人一字不提」，紛紛為先動手的外賣小哥抱不平。



有外賣員指當時只剩1分鐘就到送餐限時，但店家漏了1杯，雙方先而口角，繼而動武。（微博影片截圖／閉路電視畫面）

5月31日，位於雲南昆明的連鎖茶飲店「霸王茶姬」發布閉路電視畫面，顯示有名外賣騎手走入店內和店員發生肢體衝突，指控該外賣員從後門進入廚房毆打店員，導致店員頭部撞向玻璃門後再接連遭毆打，店員因而進行正當防衛。有身在現場的外賣員告訴內媒，店家提前點了出餐按鈕，但根本是未做好飲品，原本訂單有5杯飲品，但店員做漏1杯，距離送餐時限只剩1分鐘，涉事外賣員一度催促店家，但店員反擊叫外賣員「滾」、「不要送」，雙方由言語衝突變肢體衝撞。

茶飲店指該名外賣員經後門闖入廚房打人，店員正當防衛。 （微博截圖）

閉路電視所見，2名店員在廚房內工作，鏡頭外的外賣員問「是不是還差1杯，還沒有做好嗎？」，其中1名店員和外賣員口角，叫他別慌，已經在做了。外賣員再質問為何不早點做，店員氣得叫外賣員滾，「滾了嘛，不要送了嘛，我正在做，我也沒閒着」，重複了2、3次。

有店員做和事佬叫大家別吵，外賣員已氣得不停叫店員出來，有引戰意味。幾秒後外賣員從後門走入廚房，從後一手扯店員落地，想拖出廚房門外，店員倒地時撞向大門發出巨響。店員試圖掙扎，被外賣員箍頸推撞，2人扭作一團互毆，拳打腳踢。隨後店員出招反擊，抱住外賣員推撞到工作枱上，戰況相當激烈。

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另1名女店員不停勸阻無果，雙方打到倒地仍纏在一起，但外賣員取得優勢，將店員牢牢壓在地上，此時另1名外賣員現身想拉開2人，女店員打電話求助。事後店方指捱打店員仍在驗傷，打人外賣員已被拘留，店長稱當天他們店打標籤的機構故障，才會令客人點的5杯奶茶變成4杯，他們重新來計時「外賣小哥就有情緒，很不耐煩，然後開罵」，最終將1名店員拖出門毆打，再爆出有名店員去勸架時鼻子被打到骨折。

外賣員的站長回應稱會配合警方調查，並對受傷店員表示歉意，會根據警方調查結果再作跟進，願承擔醫療費用。

有網民看完影片後，質疑是店方未備好飲品但又提前說完成，令外賣員根本沒足夠時間送餐，「超時要扣錢的」、「你東西沒製作出來，訂單卻跳出來，人家只差你幾塊錢，你認為誰態度不好」、「罵人一字不提」。有留言直指是店員口出惡言在先，「動手不對！但是出餐慢員工罵人，質素呢」，甚至覺得如果外賣員夠團結可以不送這家連鎖店外賣，「在這個疫情時代和網絡時代，沒有外賣員的餐飲品牌活不下去」。不過，有網民看完影片後竟錯重點，形容先出手的外賣員「小哥會打架」、「好身手」。

（綜合）