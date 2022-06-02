MIRROR演唱會實名制｜買飛手誤打錯英文名點算好？　康文署咁回應

人氣男團MIRROR將於7月底至8月初在紅館舉行12場演唱會，為打擊炒賣，紅館首次採用實名制公開售票，購票人須於付款前填寫英文全名。日前公開售票時，大批MIRO湧入城市售票網（Urbtix），致網站出現大塞車，成功購票與否都要靠網速和「彩數」，MIRO能夠親眼見到鏡仔固然開心，但若於購票時因太緊張及興奮，致手誤打錯自己的英文全名，又能否補救及入場時可酌情處理呢？



人氣男團MIRROR將於7月底至8月初在紅館舉行12場演唱會，為打擊炒賣，紅館首次採用實名制公開售票，購票人須於付款前填寫英文全名。（「MIRROR」facebook圖片）

《香港01》就此查詢康文署，署方回覆時再重申城市售票網列出的實名購票須知，購票人須於付款前確保門票上的持票人英文全名正確無誤。持票人於入場時須出示與門票上的姓名相同且附有其相片的身份證明文件，供場地管理人員核實身份，如資料不符或對持票人身份有任何懷疑，持票人將會被拒入場。

城市售票網網站亦提到，所有已售出的演唱會門票均不能更改門票上的姓名，若被拒入場，所繳款項將不獲退還。演唱會主辦機構及康文署不會為任何因錯誤填寫資料或因電腦錯誤或資訊傳送錯誤所引起的損失或損害而負責。

日前購票失敗的MIRO也毋須氣餒，因仍有兩場MIRO特別場，門票將於下周五（10日）早上10時經購票通（Cityline）出售，同樣採取實名制，屆時MIRO購票時緊記要用金睛火眼檢查清楚自己有否打錯資料，以免得到門票也不能入場見偶像！

MIRROR演唱會購票須知▼▼▼